El crucero fluvial que navega por el segundo río más grande de Europa y que junta vino, ciudades imperiales y monasterios de película

La capital de Eslovaquia nos da la bienvenida con su espectacular castillo situado en una de las colinas que abrazan a la ciudad y el puente OVNI, que en su parte superior alberga una especie de platillo volante que, además de mirador, cuenta con un restaurante. Eso sí, los locales advierten que, por su precio excesivo, no se lo recomendarían ni a su peor enemigo. Arrancamos nuestra visita a poca distancia del muelle, en la Ópera de Bratislava, conocida oficialmente como el edificio histórico del Teatro Nacional Eslovaco. De estilo neorrenacentista fue inaugurado en 1886 como Teatro Municipal y en su fachada pueden verse los bustos de famosos compositores musicales, así como un grupo escultórico de Talía (musa de la comedia) y otras figuras infantiles (los famosos putti). A la entrada del teatro también puede verse la fuente de Ganimedes, proyectada por el escultor austriaco Viktor Tilgner.