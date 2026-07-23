El único crucero de Europa que llega donde otros no pueden entrar: una ruta por la costa de Noruega entre pequeños pueblos con encanto, auroras boreales y el sol de medianoche

Si le preguntas a un noruego que es hurtigruten, seguramente no te vaya a hablar de un crucero de lujo con toboganes gigantes y muchísima gente disfrutando al ritmo de la música, sino que se referirá a él como “el autobús del mar”, y es que hurtigruten que significa en noruego “línea rápida” es un servicio diario de barcos que recorren las costas de Noruega ofreciendo verdaderos paisajes de ensueño que te dejaran con la boca abierta. Nació en el año 1893 y su objetivo principal era conectar comunidades aisladas del norte de Noruega que no disponían de carreteras

Adriana Fernández

Pero aunque parezca igual que un crucero normal, hurtigruten cuenta con una diferencia particular a diferencia de los demás cruceros, y es que, es un medio de transporte donde los viajeros suben y bajan en diferentes paradas como si se tratase de un autobús urbano, pero mediante el agua lo que lo convierte el algo diferente y único, llamando la atención de todos los viajeros que lo visitan anualmente.

Crucero Hurtigruten, expreso costero noruego / Istock / Gabriela Schaufelberger

Durante todo el año, el barco hace escala en hasta 34 puertos diferentes. Es de lo más común ver a la gente de la zona subir en Bergen o Trondheim para ir a ver a un familiar, irse a trabajar o bajarse un par de horas después en una aldea perdida de la península de Varanger. Mientras tú sirves un café observando un fiordo, a tu lado hay un vecino leyendo el periódico de camino a casa.

Bryggen Bergen barcos portuarios y fachadas coloridas, / Istock / MEDITERRANEAN

La Ruta Clásica: expreso del Litoral

Si eres una persona indecisa, te costará elegir solo una de las rutas que ofrece este crucero, ya que todas destacan por sus espectaculares paisajes. Una de las más conocidas y populares es la ruta hacia el norte, que va desde Bergen hasta Kirkenes y dura entre 6 y 7 días. En este recorrido navegarás entre los fiordos del sur, cruzarás el Círculo Polar Ártico y atravesarás las islas Lofoten y Tromsø hasta alcanzar el remoto extremo norte en Kirkenes.

Kirkenes / Istock

También existen otras rutas espectaculares y no tan conocidas, lo que permite disfrutar mucho mejor de ellas como es el caso de la Línea Cabo Norte. Suele partir desde la ciudad de Oslo hacia el extremo norte de Noruega, en Honningsvåg. Esta ruta es impresionante, sobre todo en invierno, cuando es muy popular observar las famosas auroras boreales por ese cielo estrellado, un espectáculo del Ártico que sin duda te dejará con ganas de volver.

Buque costero Hurtigruten / Istock / Stephan Aue

Hurtigruten: gastronomía local

Si piensas que solo vas a describir lugares nuevos estás muy equivocado porque no solo descubrirás rincones espectaculares de las costas noruegas, sino que también degustaras de primera mano los mejores platos de toda su gastronomía y esto es gracias a su gran propuesta Norway`s Coastal Kitchen. Por una parte, el marisco del Ártico , una de sus grandes joyas donde destaca su famoso cangrejo real de Kirkenes, salmón fresco o el bacalao skrei.

Te chuparás los dedos con sus platos tradicionales a base de carne de reno y alce curado, acompañados de bayas silvestres como la mora ártica, más conocida como el "oro del Ártico". Y no puede faltar su gran selección de quesos premiados mundialmente conocidos como su queso azul Kraftkar hasta el Brunost, un queso dulce con un ligero toque caramelizado, mucho más suave.