Gimnasio, clases de arte, conferencias científicas y vistas a un universo helado: así es la vida a bordo de un crucero a la Antártida

Todo ello a bordo de un crucero con todo tipo de comodidades. Ese es el plan que seguirán los asistentes a la próxima Expedición Viajar a la Antártida y Malvinas, que, tras el gran éxito de la visita realizada en 2025, se celebrará del 18 de marzo al 6 de abril de 2026. Empezando con un breve repaso a Argentina y saliendo desde Ushuaia, el equipo recorrerá las aguas más frías del mundo hasta el continente helado, haciendo varios desembarcos y culminando la aventura con una visita a las Islas Malvinas y, por último, a Puerto Madryn.