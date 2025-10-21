Gimnasio, clases de arte, conferencias científicas y vistas a un universo helado: así es la vida a bordo de un crucero a la Antártida
¿Imaginas pasar dos semanas a bordo de un crucero que surca la Antártida? Eso es lo que vivirán los asistentes a la próxima Expedición Viajar a la Antártida y Malvinas, y así es la vida a bordo de su barco.
Se dice que el primer explorador que avistó las tierras antártidas fue el español Gabriel de Castilla, allá por 1603. Hubo que esperar hasta 1821 para que, por primera vez, un hombre –se cree que fue Nathaniel Palmer– pusiera el pie en estas gélidas tierras. El próximo año 2026 será de nuevo un grupo de españoles el que visitará la isla sureña dispuesto a descubrir el territorio, contribuir con los avances científicos y compartir dos semanas con la fauna austral.
Todo ello a bordo de un crucero con todo tipo de comodidades. Ese es el plan que seguirán los asistentes a la próxima Expedición Viajar a la Antártida y Malvinas, que, tras el gran éxito de la visita realizada en 2025, se celebrará del 18 de marzo al 6 de abril de 2026. Empezando con un breve repaso a Argentina y saliendo desde Ushuaia, el equipo recorrerá las aguas más frías del mundo hasta el continente helado, haciendo varios desembarcos y culminando la aventura con una visita a las Islas Malvinas y, por último, a Puerto Madryn.
Aunque las visitas son suficientes para tenernos con la boca agua, el plan que acompaña no se queda atrás: nos acompañará Javier Cacho, un físico español que ha trabajado en la Comisión Nacional de Investigación del Espacio y en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial investigando el agujero de ozono de la Antártida. Además, es autor de 6 libros sobre los exploradores polares, ha dado nombre a una de las islas de Shetland del Sur y es Premio Divulgación 2022 por la Sociedad Geográfica Española.
Esta aventura tendrá lugar a bordo del crucero MS Fridiof Nansen, un barco de propulsión híbrida que ofrece la mínima propulsión de CO2 posible. Además de su vocación de sostenibilidad, el navío tiene todo tipo de comodidades para hacer del viaje una dulce travesía. Os contamos cómo es vivir a bordo de este crucero durante dos semanas.
Las paradas a bordo de un crucero a la Antártida
Debido a que se trata de un territorio complejo, no es posible prever dónde se van a realizar los desembarcos. Lo que sí se sabe con seguridad es que la salida se efectuará desde el puerto de Ushuaia y, tras dos días de navegación, se alcanzará el gran continente helado. Allí y durante cinco días los expedicionarios podrán bajar a tierra para descubrir diferentes puntos del bloque de hielo.
Una vez culminada esta parte de la expedición, el barco se dirigirá a las Islas Malvinas. Aunque solo unos kilómetros las separan de la costa antártida, el paisaje es radicalmente diferente: donde antes había blanco, ahora domina el verde de los pastos; y dejamos atrás paisajes inhóspitos para rodearnos de aves: atos, gansos, albatros, caracaras y cuatro especies de pinguinos nos aguardan en sus playas de agua turquesa.
Por último, el barco se dirige a Puerto Madryn, la puerta de entrada a la Península Valdés y hogar de multitud de animales exóticos.
Las comodidades que ofrece un crucero a la Antártida
Aunque el plato fuerte se sirve una vez hemos desembarcado, el MS Fridiof Nansen viene equipado como un crucero de lujo.
Para descansar y relajarse entre desembarcos, el navío ofrece varios jacuzzis al aire libre desde los que desconectar con vistas al hielo y a las ballenas jorobadas que persiguen la estela del barco. En el interior hay un spa y un salón panorámico desde el que hacer hogar con una vista ininterrumpida al magnífico entorno; y salas desde las que se ofrecen clases de arte para quienes lo deseen.
Los amantes al deporte tienen varias opciones para mantenerse en forma: a bordo hay una piscina exterior, un gimnasio interior y una pista de atletismo exterior. No hay excusas para evitar el acondicionamiento. Además, para los más foodies hay 3 restaurantes para disfrutar de variedad gastronómica durante el tiempo que dura el viaje.
La ciencia a bordo de un crucero de la Antártida
Como bien sabe el guía Javier Cacho, la Antártida, además de ser un destino codiciado para muchos viajeros, es uno de los lugares de investigación más importantes del planeta. Y esa es una cara del viaje que no se pasa por alto a bordo del crucero.
Durante toda la navegación se ofrecerán conferencias a cargo del Equipo de Expedición. Antes del desembarco inicial, estarán centradas en lo que espera al grupo una vez en tierra, en la seguridad y la sostenibilidad a cargo de cada turista de acuerdo a las regulaciones de la IAATO. Además, todos los pasajeros serán incluidos en el programa de Ciencia Ciudadana, encaminado a entender el particular ecosistema austral y ayudar a recopilar datos que contribuirán en la investigación científica.
En conferencias posteriores descubrirán la figura de algunos grandes exploradores, además de aprender sobre la biología marina, la vida salvaje y la oceanografía de este entorno; y su importancia en el estudio del cambio climático.
También a bordo del barco se encuentra el Centro de Ciencias, un lugar desde el que se podrá analizar la vida salvaje a nivel celular observando muestras que habremos tomado en las aguas antárticas.
