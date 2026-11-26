Sus ojos tienen el mismo color del mar en el que pierde la mirada mientras cuenta que, precisamente por él, abandonó su carrera como chef. Aquel día en el que Vangelis Georgiou lidiaba con los fogones, sintió la llamada de aquel azul de una forma tan imperiosa que su vida sufrió, nunca mejor dicho, todo un golpe de timón. Hoy lo encontramos en el puerto, sobre su vieja barca, después de salir a faenar. Atrás, el Egeo parece emitir destellos de resonancias mágicas. Este mar, cuya leyenda ha sido forjada por los relatos heroicos de la Antigüedad, las huellas mitológicas y los desmanes volcánicos, ocupa hoy todo su día a día. “No concibo una sola jornada en la que no pueda navegarlo”, señala con la voz apagada, envuelto en redes y artilugios de pesca.

Calle de Kastelli. / Cristina Candel

Ioanna Karakatsanidou Camarera Esta joven de Tesalónica se matriculó en Ingeniería de Medioambiente y, durante sus estudios, vivió seis años en España, donde aprendió un perfecto castellano. Pero siempre supo que Creta sería su lugar y allí ha recalado recientemente para trabajar en el hotel Domes of Elounda, del que le cautiva “la gastronomía, su ubicación privilegiada frente a la isla de Spinalonga y el estilo mediterráneo de su arquitectura completamente integrada en el paisaje”. Su gran baza es, según sus palabras, la variedad de opciones para todos los gustos, la misma que encuentra en general en esta isla: “A diferencia de otras más pequeñas, Creta no muere en invierno, sino que tiene vida todo el año. Hay mucha actividad cultural y mucha animación, lo cual hace que los jóvenes nunca nos aburramos”.

Ioanna Karakatsanidou. Camarera / Cristina Candel

Estamos en Elounda, un pueblo marinero del norte de Creta, asentado en una bahía protegida por colinas rocosas que chocan contra las aguas, como lo hacen también los botes contra el muelle. En el paseo, las voces se confunden desde animadas mesas con manteles a cuadros y del trajín humeante de las tabernas emanan aromas a pescado a la brasa. A Vangelis, que nació en una ciudad muy cerquita de Atenas, ya no le asombra el ambiente de esta isla, la mayor de Grecia, asentada en la encrucijada de tres continentes y deudora de la mayor parte de las civilizaciones que han acariciado el Mediterráneo.

Detalle de un bar en la población interior de Kritsa. / Cristina Candel

“Creta es como un mundo en miniatura”, asegura, para luego mostrarnos la captura del día que venderá a los restaurantes: pulpos y gambas, doradas y meros, jureles y pargos rojos, incluso algún ejemplar del llamado rabbit fish (pez conejo), “una especie invasora que altera el hábitat local y por la que el Gobierno da una recompensa”, aclara. El mismo mar que tanto fascina a este cocinero reconvertido en orgulloso pescador es el que también llevó a Ioanna Karakatsanidou a cambiar no solo de coordenadas físicas (de Tesalónica a Creta), sino también profesionales (de la ingeniería de medioambiente al turismo y la hostelería).

Población y lago de Agios Nikolaos vistos desde el mirador. / Cristina Candel

Lo hizo atraída por las bondades de uno de los hoteles icónicos de esta zona, Domes of Elounda, en el que el lujo queda suspendido entre la piedra y la marea. Desplegado sobre una ladera con vistas abiertas al Egeo, aquí la esencia cretense se respira en las suites, villas y residencias privadas (su arquitectura recoge los tonos naturales de la isla), pero también en un vínculo con el agua que va más allá de la playa, las piscinas infinitas y las plataformas con tumbonas y sombrillas que son como barcos varados. Un vínculo que ante todo se materializa en las excursiones privadas en bote para recorrer esta hermosa costa y descubrir en la travesía pequeñas calas escondidas.

Faro de Hania / Cristina Candel

“Soy muy afortunada por disfrutar cada día de este enclave en el que me maravilla la amabilidad de la gente”, cuenta Ioanna en un perfecto español que adquirió en sus años de estudio en Cataluña. Hoy reparte sus funciones entre los cuatro restaurantes del hotel, especializados en sabores griegos (Thólos), recetas italianas (Antonino’s), platos mediterráneos (Vilebrequin La Plage) y una experiencia fine dining de cocina cretense a cargo del chef Petros Dimas (Makris). “Este último es mi favorito, porque la gastronomía de esta isla, aunque tiene la misma base, es diferente a la del resto de Grecia”, apunta Ioanna desde un rincón del hotel en el que el mar invade el horizonte. Enfrente, enigmático, sobresale el perfil de Spinalonga.

Detalles del Palacio de Cnosos (fresco de la procesión y pavo real frente al fresco del príncipe de los lirios) / Cristina Candel

Este islote amurallado que se alza en medio del golfo resume la historia de los últimos ocho siglos de Creta en menos de un kilómetro cuadrado. Desde su origen como imponente fortaleza construida por los venecianos en 1579 hasta su uso como bastión militar por los turcos, que la tomaron en 1715 tras una férrea resistencia. Pero fue en la primera mitad del siglo XX cuando se acentuó su misterio: Spinalonga se convirtió en la última colonia de leprosos de Europa. Desde 1953, año en el que falleció el último paciente, permanece deshabitada, aunque hay quien la sigue llamando “la isla de los muertos vivientes”. La belleza de su entorno, con el mar degradado en tonalidades esmeraldas, contradice este título tan feo.

Costa de Elunda / Cristina Candel

Vangelis Georgiou Pescador de la bahía de Elounda Nació cerca de Atenas, en una ciudad de tamaño mediano en la que aprendió el oficio de cocinero. Allí trabajó durante años comandando la cocina de un restaurante hasta que, de pronto, decidió cambiar de vida. Lo suyo era el mar y qué mejor que Creta, acariciada por el Egeo, para tenerlo cerquita. Es así como se convirtió en pescador. Hoy sale cada día, bien de mañana, con su barca para por la tarde vender la captura a los restaurantes. Pero, no contento con esto, también ha desarrollado otra actividad: se llama Fishing Trip y es una travesía con turistas para que estos descubran de primera mano el mundo de la pesca tradicional y prueben suerte con la caña. “Pensé que no tendría éxito y hasta tengo lista de espera”, señala.

Vangelis pescador. / Cristina Candel

A Creta se viene precisamente en busca de este mar que da origen a playas tan deslumbrantes como Elafonisi, en el extremo occidental, famosa por una arena que debe su color rosado a las partículas de un coral bermellón; o Balos, en un parque natural del noroeste, tan bonita que a menudo acapara las portadas de las revistas. Sin embargo, Creta es también otras muchas cosas. Las ruinas legendarias, las ciudades evocadoras, los puertos venecianos, los desfiladeros cincelados por la acción de los ríos. Creta es la cúpula azul de una iglesia dominando la bahía, una ensalada bien colmada de queso feta, una copa de ouzo a la sombra de una parra y hasta la señora que recuerda aquel famoso anuncio del yogur con su idioma imposible.

Isla de Spinalonga. / cristina candel

Explorando la isla

Conviene entonces salir a explorar. Acercarnos a Agios Nikolaos, una pintoresca ciudad dispuesta alrededor de un lago en el que, según la mitología, se bañaron Atenea y Artemisa. Después, surcar las carreteras secundarias hacia los parajes del interior, solitarios y silenciosos, que parecen tener atascadas las manecillas de los relojes. Como Fourni y Kastelli, dos diminutas aldeas escondidas en una llanura revestida de olivos infinitos, o como Kritsa, un pueblo de montaña famoso por su tradición de bordados, en el que sorprende la calidad de los frescos de la iglesia Panagia Kera, todo un alarde de arte bizantino. Después nos detendremos en el Palacio de Cnosos, el yacimiento donde apreciar la sofisticación de los minoicos (ese pueblo que dejó tan alto el listón en el arte y la ingeniería) con un plus de resonancias mitológicas. Cuentan que este palacio de hace 4.000 años fue el hogar del rey Minos, hijo de Zeus, quien dio lugar a un episodio a caballo entre la historia y el mito: el del laberinto construido entre sus muros para esconder al terco minotauro, del que solo Teseo, con el hilo de Ariadna, pudo escaparse sano y salvo.

Pulpos colgados en la localidad de Plaka para concentrar su sabor, eliminar la humedad y ablandar la carne. / Cristina Candel

Como cuadros pintados por Canaletto, hay en esta isla dos ciudades realmente evocadoras: Hania (o Chania) y Rethymnon. En la primera, con su red de calles retorcidas que van a parar al puerto, resuenan los ecos de las culturas más tempranas, así como la influencia que dejaron después los venecianos y los turcos. En la segunda aún se aprecia el esplendor de aquellos tiempos en los que fue el centro bohemio de la isla, gracias a la llegada de intelectuales procedentes de Constantinopla.

Logia veneciana en Heraclión. / Cristina Candel

Sofia Kiriakaki Instructora de zumba, fitness y pilates Nadar en el mar, correr por la montaña, entrenar a diario sin faltar ni una sola jornada. Así es la vida de esta joven nacida en Creta: consagrada completamente al ejercicio. Y no solo porque su día a día consiste en dar clases de zumba, fitness y pilates (también de dancing en ciertas ocasiones), sino también porque, sobre todo, lo siente como una necesidad vital. Enamorada de su isla (“aquí todo es más fácil, más cercano, más amable”), está convencida de que la naturaleza es un elemento democrático. “Sucede a veces en mis clases: hay alguien que viene por primera vez, alguien que acude a menudo y alguien realmente experto. Pero no pasa nada. Sea cual sea el nivel de cada cual, la belleza del entorno acaba por igualarlos”, asegura.

Sofia Kiriakaki. Instructora de zumba. / cristina candel

Creta, famosa por ser la cuna de El Greco y, más tarde, por convertirse en escenario de la inolvidable película Zorba, el griego, también presume de relieve montañoso, favorecido con más de cien desfiladeros que se deslizan hacia el mar. Ninguno como el de Samaría, el más largo de Europa, originado por la erosión del río Omalos en el corazón de las Montañas Blancas. Un paisaje espectacular en el que, a lo largo de 18 kilómetros, el camino es un vaivén de pasadizos entre paredes verticales.

Restaurante Vilebrequin La Plage en el hotel. / Cristina Candel

Sofia Kiriakaki lo conoce bien, puesto que su filosofía de vida aúna el deporte con la naturaleza. Instructora de zumba, fitness y pilates (las clases de este último las imparte en el hotel Domes of Elounda), su rutina diaria pasa por nadar en el mar y correr por senderos ocultos en los que encuentra la paz. “Con este entorno tan increíble, el ejercicio apenas cuesta esfuerzo. No creo que haya otro lugar en el que pueda sentirme mejor”, sentencia esta joven oriunda de una isla que parece haber sido diseñada para los amantes del mar y los cazadores de las puestas de sol, pero también para los rastreadores de civilizaciones perdidas y los nostálgicos de dioses y poetas.