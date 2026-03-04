El mayor santuario de vida salvaje en África está en un cráter volcánico: tiene una de las mayores concentraciones de fauna salvaje del mundo

Quien piensa en Tanzania suele imaginar las interminables llanuras del Serengeti o la silueta del Kilimanjaro al amanecer. Sin embargo, el país esconde un escenario completamente distinto y casi autosuficiente: el Área de Conservación del Ngorongoro, un cráter volcánico donde la vida salvaje se concentra como en ningún otro lugar del continente. Dentro de los muchos viajes a Tanzania posibles, esta experiencia se ha convertido en una de las más impactantes para quienes sueñan con un safari en estado puro. ¿Te imaginas descender al interior de un volcán extinguido y encontrarte rodeado de elefantes, leones y rinocerontes?