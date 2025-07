El coste de enfermar durante tus vacaciones en el extranjero (y cómo evitarlo)

También hay que prestar atención cuando viajamos a Europa porque “la Tarjeta Sanitaria Europea no garantiza acceso a todos los servicios médicos en el extranjero, por lo que no sustituye a un seguro de viaje”, afirma Joaquín San Nicolás, subdirector internacional de la Red Médica de AXA Partners. Y explica: “Aunque algunos de esos servicios en España sean gratuitos no tienen por qué serlo en otros países. De hecho, el precio medio de una consulta médica en Europa puede ser de 350 €. Si queremos ir a un hospital privado, por ejemplo, los costes son mucho más altos de los que tenemos que asumir en España y una hospitalización puede llegar a los 2.000 euros al día”.