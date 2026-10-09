Todos van a Maldivas, pero este archipiélago tiene las aguas más transparentes de Asia: lagos rodeados de caliza, lagunas turquesas y barcos hundidos bajo el mar

En Coron, Filipinas, una escalinata sobre la roca separa una bahía salpicada de embarcaciones de un lago encerrado por paredes de caliza. El paisaje cambia con solo cruzar al otro lado del acantilado. Después llegan las lagunas, los arrecifes y los barcos hundidos. Para quienes buscan viajar a Filipinas , este rincón de Palawan permite combinar recorridos en barca, baños y una historia que continúa bajo el agua.

El puerto de Coron, en la isla de Busuanga, es el punto de partida de las excursiones por las Calamianes. / Alphotographic

Dónde está Coron y qué diferencia hay entre el pueblo y la isla

Conviene aclararlo al mirar el mapa: el pueblo de Coron está en Busuanga, una isla distinta de la que lleva su nombre. Ambos forman parte de las Calamianes, al norte de Palawan. El núcleo urbano concentra alojamientos, comercios y embarcaderos; enfrente, la isla de Coron presenta un perfil de roca escarpada y vegetación agarrada a las grietas.

Desde el puerto salen las bangkas, embarcaciones filipinas con estabilizadores laterales. Al alejarse de la orilla, las paredes de caliza dominan la vista desde la barca. Quienes conocen los relieves de la bahía de Halong desde la isla Ti Top encontrarán un parentesco visual en estas rocas que emergen del agua.

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Qué ver en Coron, del lago Kayangan a las aguas de Twin Lagoon

¿La imagen más conocida de Kayangan muestra realmente el lago? El mirador de acceso se asoma a la bahía. Para encontrar el lago hay que continuar por la escalinata y bajar por la otra vertiente. Allí, el agua deja ver formas de piedra sumergidas junto a las orillas, mientras la vegetación ocupa los huecos del relieve.

En Twin Lagoon, un muro de roca separa dos lagunas comunicadas. La marea condiciona el paso y conviene seguir las indicaciones de los guías. El recorrido cambia de escala en Siete Pecados, donde el esnórquel acerca a los arrecifes. Para los viajeros atraídos por las lagunas de Moorea , Coron ofrece otro paisaje insular marcado por el color del agua y el relieve de sus costas.

Un banco de arena rodeado de aguas turquesas sirve de escala a las bangkas que recorren el entorno de Coron. / Oleh_Slobodeniuk

Por qué el lago Barracuda sorprende también bajo la superficie

Desde las pasarelas, el lago Barracuda parece prolongar la calma de Kayangan. Bajo el agua, la temperatura y la salinidad cambian con la profundidad. Esos límites entre capas reciben los nombres de termoclina y haloclina. La distinta densidad del agua puede alterar la nitidez de lo que se observa, como si la roca se viera a través de un cristal ondulado.

La experiencia de baño es distinta de una inmersión con equipo: explorar las capas profundas exige preparación y acompañamiento profesional. Como ocurre con las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico , conocer el fenómeno añade interés a lo que se contempla.

Las aguas transparentes del lago Kayangan dejan ver las formaciones rocosas que continúan bajo la superficie. / saiko3p

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Los barcos hundidos de Coron, una historia de la Segunda Guerra Mundial bajo el mar

El 24 de septiembre de 1944, un ataque aéreo estadounidense alcanzó los barcos japoneses refugiados en estas aguas. Cargueros y buques de apoyo forman parte de ese patrimonio sumergido. El Irako, dedicado al aprovisionamiento, y el Akitsushima, que prestaba apoyo a hidroaviones, conservan estructuras sobre las que se ha instalado vida marina.

Cada barco requiere una valoración distinta de profundidad, condiciones y experiencia. Observar un casco desde fuera y acceder a sus espacios interiores son actividades muy diferentes; estas últimas requieren formación específica. Para quienes prefieren el esnórquel, Lusong ofrece una alternativa menos profunda, siempre sujeta al estado del mar y a las indicaciones locales.

Las siluetas de las bangkas y las montañas de Coron destacan bajo la luz del atardecer. / Sierra May Condestable / iStock

La isla de Coron y el vínculo del pueblo tagbanua con sus aguas

La isla de Coron forma parte del territorio ancestral del pueblo tagbanua. Su relación con los lagos y el mar incluye lugares sagrados y normas propias de uso. Kayangan y Barracuda permiten acercarse a ese paisaje, mientras otros espacios permanecen fuera de las visitas. Respetar esos límites es parte del viaje.

La relación entre comunidades insulares y mar también vertebra la historia de las buceadoras de Jeju , aunque sus tradiciones sean diferentes. En Coron, las decisiones de la comunidad ayudan a conservar sus tierras y aguas. Escuchar a los guías locales permite comprender por qué algunos lugares se comparten y otros se reservan.

Una bangka frente a la arena blanca y las aguas turquesas de Banol Beach, en la isla de Coron. / Jean-Francois Peron

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Cuando empiezas a pensar en un viaje a Filipinas con una estancia en Coron, surgen preguntas sobre la época, los días y las actividades adecuadas a tu experiencia. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a definir el recorrido. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

Un viaje a medida permite ajustar las experiencias, el ritmo y el presupuesto a tus gustos, con el acompañamiento de un equipo antes y durante el recorrido. Puedes dar más espacio al buceo o dedicarlo a navegar y disfrutar de los lagos.

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