Recorremos la Cordillera Blanca, la joya de Perú que inspiró a la industria del cine

Aunque no me gustan los juegos de azar, sería capaz de apostar dinero a que usted, querido lector, ha contemplado alguna vez una imagen de la Cordillera Blanca peruana. Hagamos una pequeña encuesta. ¿Ha visto la película El Padrino? ¿Forrest Gump? ¿Titanic? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, he ganado la apuesta. La primera imagen de estos largometrajes —y de otras 1.200 películas, aproximadamente— es un plano aéreo de la cumbre del Nevado Artesonraju, montaña de 6.025 metros de altura ubicada en la Cordillera Blanca.