Coral City Camera: 24 horas alucinando con arrecifes desde tu pantalla

Os presentamos a la Coral City Camera, una webcam que emite 24 horas en directo lo que pasa en uno de los lugares más increíbles del planeta: los arrecifes de coral de Miami. Por supuesto, está situada debajo del agua, a unos tres metros de profundidad, en la zona este del puerto de la ciudad, cerca de Dodge Island.

Sus responsables forman parte de la Coral Morphologic, un proyecto medio científico medio artístico que busca concienciar sobre la biodiversidad en una zona bastante sensible. Además, también están registrando las temperaturas del agua y monitorizando la vida de los corales para ver cómo retroceden. Las infraestructuras en el Puerto de Miami amenazan a las especies que los pueblan.

Solo tienes que entrar en la Coral City Camera a través de su web o de su canal de YouTube y ponerte a disfrutar de la diversidad marina 24 horas al día. Eso sí, ten en cuenta las horas sin sol, porque en ellas no se puede ver el fondo marino. La sensación es como estar en un acuario. "La vida de los peces en el arrecife no es muy distinta a estar en una fiesta con baile", explican los responsables del proyecto. Y explican esta frase: "Cuando no hay nadie en la pista de baile, la gente tiende a quedarse pegada a la pared, pero una vez que empiezas a socializar, todos se encuentran cómodos interactuando".

Además de los corales, de vez en cuando cruzan por delante de la cámara tiburones, peces manta... e incluso hay peleas a vida o muerte entre especies. La mejor hora para conectarse suele ser a última hora de la tarde, que es cuando más actividad marina hay. Es decir, a las 18:00 o 19:00 hora de Miami, 0:00 o 1:00 de la madrugada, hora española.