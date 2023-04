Todo el continente africano se encuentra en una librería de Ciudad del Cabo

Como todo buen amante de la literatura sabe, no es necesario viajar físicamente para recorrer los destinos más exóticos. No obstante, para descubrir libros relacionados con la cultura, la historia y la literatura africana, lo mejor es visitar Ciudad del Cabo. Y más concretamente la librería Clarke’s Books. No hay que ser un aventajado discípulo de Sherlock Holmes para deducir que su nombre está relacionado con el nombre de su propietario. Anthony Clarke inauguró en 1957 este establecimiento en una de las calles más populares de Ciudad del Cabo: Long Street. Esta céntrica vía está plagada de edificios victorianos con característicos balcones de hierro forzado que recuerdan al French Quarter de Nueva Orleans. En la actualidad, esta zona capense tiene un aire bohemio y ofrece numerosos alojamientos para los viajeros más desenfadados. Long Street pertenece al barrio conocido como Cape Town CBD (Central Business District), el distrito financiero y comercial.