Si no conoces todos estos lugares... no has estado en Italia

Italia está clasificado como el lugar del mundo que más número de Patrimonio Mundial de la UNESCO tiene. No nos extraña, y es que Italia es un destino incomparable en lo que respecta a historia y cultura, muy presente en toda su geografía de norte a sur.

Esto, por supuesto, ya lo sabían los jóvenes de clase alta cuando, entre finales de los años 1600 y 1800, se dedicaron a recorrer el Gran Tour de las ciudades más bellas de Europa, cuyo punto culminante era Italia.

Hoy volvemos a recorrer este tour a través de algunas de las postales más bellas de toda Italia. Y es que si no has estado en todos estos sitios… sentimos decirte que no conoces toda la magia y esencia de Italia.