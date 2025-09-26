Columnas dóricas y una estatua dorada: Así es la única réplica exacta del Partenón de Atenas que no esperas encontrar en América

Pero sería en 1897 cuando nacería su gran vínculo con Atenas. Concretamente durante la Exposición del Centenario de Tennessee, un evento que conmemoraba los 100 años del estado como parte de Estados Unidos. Para la ocasión se construyeron varias réplicas de monumentos antiguos, como las pirámides de Giza. Entre ellos resaltó la réplica del Partenón de Atenas, concebido como un símbolo de identidad cultural de la ciudad. Sería entonces cuando Nashville empezó a ser denominada “la Atenas del Sur”.