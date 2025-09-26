Columnas dóricas y una estatua dorada: Así es la única réplica exacta del Partenón de Atenas que no esperas encontrar en América
A miles de kilómetros de Grecia, la ciudad de Nashville guarda un curioso vínculo cultural con el país mediterráneo que el viajero, a simple vista, no suele percibir.
Más allá de la música country, que suena con especial energía en los honky-tonks de la famosa calle Broadway, Nashville baja sus revoluciones para desplegar su arte en inesperados establecimientos y espacios verdes. Pero es el Parque Centennial el que esconde uno de los mayores tesoros culturales del país, el Partenón.
Este templo no trata de competir turísticamente con el original ni de figurar en listas récords. Por el contrario, se integra discretamente con el paisaje urbano convirtiéndose en una sorpresa para quienes lo descubren repentinamente. Además, en su interior guarda más sorpresas que transportan directamente a la Atenas clásica mientras suenan de fondo las notas musicales propias del sur de Estados Unidos.
La Atenas del Sur
Para entender por qué existe un Partenón en Nashville hay que remontarse al siglo XIX. La ciudad había puesto gran énfasis en la educación y en la cultura clásica fundando numerosas instituciones de educación superior, algo insólito para la época, y aún más en el sur de Estados Unidos. A estas instituciones le siguieron varias universidades que reforzarían su ambiente intelectual.
Pero sería en 1897 cuando nacería su gran vínculo con Atenas. Concretamente durante la Exposición del Centenario de Tennessee, un evento que conmemoraba los 100 años del estado como parte de Estados Unidos. Para la ocasión se construyeron varias réplicas de monumentos antiguos, como las pirámides de Giza. Entre ellos resaltó la réplica del Partenón de Atenas, concebido como un símbolo de identidad cultural de la ciudad. Sería entonces cuando Nashville empezó a ser denominada “la Atenas del Sur”.
La construcción inicial -en yeso, ladrillo y madera- iba a ser temporal, pero causó tal fascinación que, años después, se volció a levantar en hormigón, con acabado en estuco para imitar al mármol y asemejarse al edificio original.
La réplica no solo está hecha a escala exacta, sino que, además, reproduce los detalles de sus columnas dóricas y los frisos decorativos, diseñados para corregir ilusiones ópticas. Tan similar es el templo al ateniense, que ha aparecido en diversas películas y en videoclips de artistas que buscan un escenario insuperable.
Adentrándonos en el Partenón de Nashville
Al entrar en su interior, el viajero se encuentra una gigantesca estatua de Atenea Pártenos, diosa de la sabiduría. Sus casi 13 metros de altura están recubiertos con más de 8 kilos de pan de oro, lo que hace de ella una de las esculturas más colosales de América. Atenea, creada en 1990 por el escultor Alan LeQuire, sostiene en una mano a la diosa de la Victoria, Niké, y, en la otra, una lanza brillante.
El Partenón también es una galería de arte, albergando una colección permanente de pinturas del siglo XIX y principios del XX donadas por el coleccionista James M. Cowan. También se celebran aquí eventos y exposiciones temporales, que ofrecen nuevas propuestas culturales.
Aunque este Partenón es el protagonista indiscutible de Centennial Park, el extenso parque cuenta también con un lago, senderos y jardines en los que, tanto locales como visitantes, corren, hacen picnics o asisten a conciertos al aire libre.
