El color del mundo: 5 destinos con el azul como protagonista que debes visitar una vez en la vida

Hace cientos de años, los habitantes de las islas griegas debían utilizar piedra volcánica para construir sus casas, hasta percatarse de que el color oscuro atraía aún más al sol. Fue así como nacía el azul ‘loulaki’ (o λουλάκι), una alternativa para pintar puertas y cúpulas junto el blanco encalado y obtenido de los restos de pintura que los pescadores utilizaban para pintar sus barcas. Con el tiempo, este azul nacido de la combinación entre un pigmento y productos de limpieza se ha convertido en seña de identidad de destinos como Santorini o Mykonos, cuya paleta blanquiazul supone hoy un icono mediterráneo.