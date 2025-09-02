El color del mundo: 5 destinos con el azul como protagonista que debes visitar una vez en la vida
El color siempre ha estado presente en muchos de nuestros viajes. Pero cuando hablamos del azul, existen tantos lugares como formas diferentes de llamarlo.
El azul de las calles de Chauen, en Marruecos; el color del Río Celeste, en Costa Rica - según muchos, el lugar donde los dioses mojaron el pincel tras pintar el cielo y el mar -. Tantas puertas azules en la costa de Alicante, en las cúpulas de Grecia o los azulejos de Lisboa. Especialmente en los meses de verano, el color azul trasciende el cielo y el mar para evocar un encanto propio a través de tantos destinos.
Sin embargo, para comprender el uso de este color, cabe remontarse a los egipcios, los primeros que obtuvieron un pigmento que iba más allá de los conocidos blanco, negro y rojo sangre. A partir de entonces, el azul se convertiría en un color muy cotizado al ser la tonalidad que vestía los mantos de las vírgenes u obtener joyas elaboradas con el costoso azul lapislázuli de Afganistán.
Con el tiempo, el azul dejaría de ser un color limitado a expresiones ostentosas para iniciar su dominio a través de la pintura de las barcas mediterráneas, fachadas azules en Marruecos o ciudades asiáticas como Jodhpur, en la India. Nacía así un mapa de nuevas sensaciones e iconos.
Nos perdemos por todos esos azules viajeros.
Azul larimar (República Dominicana)
El larimar es una rara variedad de pectolita, encontrada solo en la provincia de Barahona, en la región sur de República Dominicana. Un conjunto de tonalidades azul claro, blanco, azul verdoso y azul profundo procedente de la mina Los Chupaderos, cuyos restos fueron arrastrados al mar por el río Bahoruco, motivo por el que los habitantes costeros comenzaron a llamarla Roca Azul. Hoy, la piedra nacional de RD es un mineral finito que luce en la bisutería y arte de la isla caribeña, evocando una tonalidad fascinante.
Azul loulaki (Grecia)
Hace cientos de años, los habitantes de las islas griegas debían utilizar piedra volcánica para construir sus casas, hasta percatarse de que el color oscuro atraía aún más al sol. Fue así como nacía el azul ‘loulaki’ (o λουλάκι), una alternativa para pintar puertas y cúpulas junto el blanco encalado y obtenido de los restos de pintura que los pescadores utilizaban para pintar sus barcas. Con el tiempo, este azul nacido de la combinación entre un pigmento y productos de limpieza se ha convertido en seña de identidad de destinos como Santorini o Mykonos, cuya paleta blanquiazul supone hoy un icono mediterráneo.
Nila (Chefchaouen, Marruecos)
Pensar en el color azul supone hacerlo en el pueblo marroquí de Chauen, una fantasía cromática en las montañas del Rif y cuyo casco antiguo luce completamente pintado de azul. Si bien existen varias leyendas que explican el origen de esta invasión índiga, lo cierto es que el azul es un color curativo para la sociedad de Marruecos y, en el caso de Chauen, se le conoce como ‘nila’. Una variante extraída de la planta índigo, cuyas hojas se fermentan hasta obtener una pasta o polvo azul de gran importancia en la artesanía y arquitectura local.
Azul majorelle (Marrakech)
Nos quedamos un poquito más en Marruecos para explorar otros azules como el majorelle, en referencia al pintor Jacques Majorelle, quien en 1924 descubrió este color en su estudio de Marrakech. Hoy, el Jardín Majorelle no es solo una reverencia a este color emblemático, sino también uno de los lugares más visitados de la ciudad marroquí, hasta tal punto que Yves Saint Laurent adquirió la propiedad en 1980 para convertirlo en perfecto baluarte de la exuberancia chic.
Ao (Japón)
La relación de Japón con el color azul es cuanto menos curiosa, ya que antiguamente utilizaban la palabra Ao (青) para referirse a los colores vibrantes, entre ellos el verde, el cual consideraban una variante del propio azul. Sin embargo, con el tiempo la palabra midori ((緑) comenzó a usarse para describir el verde, y ao, para el azul. Un color asociado a la calma en el país nipón y presente en gran parte de su artesanía, como la cerámica Tobe-yaki.
