El chef Randy Siles: "Los cocineros tienen en sus manos la posibilidad de mejorar la vida de las comunidades"

No se trata de una conferencia más: HIC Summit, que en su séptima edición ha tenido lugar del 15 al 17 de octubre de 2025 en Ibiza, reúne en un ambiente exclusivo a expertos en la materia, destinos, empresas, investigadores y organizaciones con un papel destacado en el campo del turismo sostenible. En esta ocasión tuvo relevancia especial la participación de Costa Rica, que destaca por su incansable búsqueda de hacer que el turismo sea un elemento que sume y no que reste.