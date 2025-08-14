El Brasil de Clarice Lispector: las ciudades donde la autora aprendió a mirar el mar

El poeta Ferreira Gullar dijo que leer a Clarice era “como escuchar el murmullo del mar en una caracola: uno no entiende todo, pero sabe que hay algo enorme allí dentro”. No es una metáfora: es un método. Su literatura está llena de espacios vacíos, de pausas, de interrupciones, como la marea que se retira sin avisar. En Agua Viva, escribe: “Yo soy antes. Yo soy casi. Yo no soy”. Y uno piensa en la espuma que se disuelve antes de tocar la orilla.