Una de las ciudades más románticas de toda Europa: palacios sobre el agua, calles sin coches y mujeres borradas de su historia

Venecia parece haber sido construida para que el visitante extranjero se pierda inevitablemente. Los canales interrumpen las calles, los puentes alteran cualquier trayecto y las fachadas de los palacios se abren hacia el agua. Viajar a Venecia permite recorrer monumentos como la plaza de San Marcos o el Palacio Ducal, y cumplir con tópicos como navegar en góndola; pero también descubrir una ciudad formada por capas de historia en las que también aparecen dogaresas, artistas, cortesanas y mujeres anónimas apenas recordadas por los relatos tradicionales.

Los puentes de Venecia son tan bellos como sus monumentos / Unsplash / Damiano Baschiera

Venecia, la ciudad sobre el agua: canales, puentes y plazas llenas de romanticismo

Venecia se encuentra en el norte de Italia y se extiende sobre una laguna formada por islas, canales y puentes. En su centro histórico no circulan coches: los desplazamientos se realizan a pie o mediante embarcaciones, lo que obliga a relacionarse con la ciudad de una forma distinta. Las distancias pueden parecer cortas sobre el mapa, pero rara vez existe un recorrido completamente recto.

La plaza de San Marcos concentra algunos de sus grandes símbolos, aunque la ciudad cambia de carácter al alejarse hacia barrios como Cannaregio. Entre ambos extremos aparecen pequeñas plazas —los campi venecianos—, pasadizos bajo los edificios, iglesias y canales secundarios donde el ritmo resulta mucho más pausado.

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Qué ver en Venecia: la plaza de San Marcos, el Palacio Ducal y Cannaregio

La plaza de San Marcos reúne la basílica, el campanario y el Palacio Ducal en el espacio monumental más reconocible de Venecia. La basílica permite acercarse a la historia religiosa de la ciudad, mientras que el palacio conduce a la época de los dogos y las dogaresas, al funcionamiento de la República veneciana y a las salas desde las que se administraba su poder.

Junto al Palacio Ducal se encontraban las prisiones, vinculadas tanto a la justicia veneciana como a personajes convertidos posteriormente en leyenda, entre ellos Casanova. Muy cerca, el Ospedale della Pietà permite recuperar la relación entre Vivaldi y el coro femenino para el que compuso parte de su música, mientras que la iglesia de San Zacarías conserva la memoria de algunas dogaresas.

Las fachadas más bonitas de Venecia están orientadas hacia el agua / Unsplash / Damiano Baschiera

Al alejarse de San Marcos, los canales principales dan paso a calles más estrechas, talleres y pequeñas plazas. El campo de San Luca, el antiguo barrio rojo y los lugares relacionados con el carnaval permiten aproximarse a una Venecia menos ceremonial, marcada también por sus diversiones, sus prohibiciones y su vida cotidiana.

Cannaregio completa esa lectura de la ciudad con el antiguo barrio judío y los lugares relacionados con Tintoretto. Recorrerlo permite apartarse durante unas horas de las zonas más transitadas y comprobar que Venecia no se limita a una sucesión de grandes monumentos: buena parte de su carácter se encuentra en los recorridos entre ellos.

La imagen más icónica de Venecia es desde el agua / Unsplash / Alen Rojnic

¿Quiénes fueron las mujeres de la República veneciana?

La historia de Venecia suele estar protagonizada por dogos, comerciantes, exploradores y artistas, pero las dogaresas también ocuparon una posición pública y algunas mujeres lograron acceder a espacios de educación y poder habitualmente restringidos.

Verónica Franco fue una de las cortesanas más conocidas del siglo XVI y logró desarrollar una carrera como poeta y escritora. Su historia permite acercarse también al antiguo barrio rojo, al carnaval y a la moretta, una máscara tradicionalmente utilizada por las mujeres venecianas.

Junto a estos nombres aparecen religiosas, músicas, estudiantes, trabajadoras y prostitutas cuyas vidas estuvieron condicionadas por las leyes y la justicia de cada época. Recuperarlas permite analizar cómo las mujeres negociaron con las limitaciones sociales, educativas y económicas de la ciudad.

Agua y palacios definen el paisaje veneciano / Unsplash / Gabriele Merlino

Por qué merece la pena recorrer Venecia en góndola

La góndola permite observar la ciudad desde la perspectiva para la que fueron concebidos muchos de sus edificios. Las fachadas principales de los palacios se orientan hacia el agua y algunos detalles arquitectónicos resultan difíciles de apreciar desde las calles. El paseo atraviesa canales secundarios antes de regresar a las vías más amplias y muestra cómo se conectan los distintos barrios.

La experiencia cambia según el momento del día. Las últimas horas de la tarde permiten contemplar la piedra, el agua y las fachadas con una luz más suave, mientras que la noche descubre una Venecia iluminada y silenciosa en cuanto la embarcación se aleja de las rutas más concurridas.

Comer con vistas al canal: uno de los privilegios que solo puedes vivir en Venecia / Unsplash / Igor Oliyarnik

Qué comer en Venecia: tabernas, recetas tradicionales y risottos

Los bacari, pequeñas tabernas venecianas, sirven cicchetti: bocados pensados para acompañar una copa de vino. Pueden incluir pescado, verduras, quesos o preparaciones sobre pequeñas rebanadas de pan.

Entre las recetas más características aparecen el baccalà mantecato, elaborado con bacalao, y las sarde in saor, sardinas con cebolla, vinagre, pasas y piñones. Ambas reflejan la importancia histórica del pescado y de los alimentos conservados en la cocina de la laguna.

También son habituales los risottos, la pasta con productos del mar y platos preparados con sepia y su tinta. Para probarlos, conviene alejarse de la plaza de San Marcos y buscar establecimientos pequeños en barrios como Cannaregio.

Las callejuelas de Venecia son tan impresionantes como sus canales principales / Unsplash / Liubov Ilchuk

Cómo organizar un viaje a Venecia

Organizar una escapada a Venecia por cuenta propia puede resultar más complicado de lo que su tamaño sugiere. Hay que elegir un alojamiento verdaderamente céntrico, coordinar los traslados desde el aeropuerto hasta una ciudad sin coches, reservar visitas guiadas y paseos en góndola y ordenar las jornadas para evitar desplazamientos innecesarios entre puentes y canales. Por ello, es recomendable organizar el viaje de la mano de un asistente.

Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que, partiendo de la inspiración de los expertos de VIAJAR, puedas organizar viajes a tu medida con la atención excepcional de los asesores de PANGEA. Una primera visita a los monumentos de San Marcos puede combinarse con Cannaregio, el barrio judío, recorridos centrados en las mujeres de la República veneciana o un paseo en góndola, pero el itinerario final depende solo de ti. A través de la colaboración, los embajadores de PANGEA crearán un recorrido personalizado en función de tus intereses, tu presupuesto y tu disponibilidad.

Además, la colaboración ofrece solo hasta el 30 de septiembre una escapada de cinco días y cuatro noches a Venecia desde 1.390 euros. La propuesta incluye vuelos, alojamiento en un hotel de cuatro estrellas situado en el centro de la ciudad, traslados privados, una visita guiada y un paseo en góndola.

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Las coloridas fachadas de Venecia / Unsplash / Tom Pomdore

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