Estas son las dos nuevas ciudades del norte de África con vuelo directo desde Alicante

El norte de África entra en el radar alicantino y si hace unas semanas se hizo pública la nueva conexión de la Royal Air Maroc, Vueling ha anunciado que, a partir del verano, suma nuevas rutas a Argelia y Marruecos. Se trata de las ciudades de Constantina y Tánger. La aerolínea perteneciente al grupo IAG ya ha puesto a la venta los billetes.