Las 5 ciudades que mejor encarnan la Navidad (según el cine)

No falla. Es llegar estas fechas y la televisión se inunda de escenas de chocolate caliente, regalos y chimenea, de familias felices en torno a una mesa con suculentos manjares. Y también, claro, de aglomeraciones de gente bajo millones de luces de colores, abetos que se elevan al cielo profusamente ornamentados y Papá Noeles postrados en calles que todos reconocemos. Porque hay ciudades que, según el cine, tienen ese algo capaz de encarnar en sí mismas el espíritu entrañable de esta época del año. Te mostramos cuáles son las más retratadas por el Séptimo Arte para las historias de Navidad.

1. Nueva York

Es el escenario perfecto para estos filmes, la ciudad navideña por excelencia. Cómo no recordar sus lugares más icónicos revestidos de lucecitas o con ese ambiente oscuro y ventoso que hace adivinar un frío atroz: Central Park, el Hotel Plaza, el Empire State, las desaparecidas Torres Gemelas y, por supuesto, el Rockefeller Center con su característico árbol. Por todo ello, la ciudad de los rascacielos está la primera en este ránking. La hemos visto en películas como Solo en Casa 2: perdido en Nueva York, De Ilusión también se vive y Elf.

2. Londres

Otra ciudad que aparece mucho en pantalla con la Navidad como trasfondo es la capital británica. Especialmente en un film que, como el turrón, siempre regresa por estas fechas. Nos referimos a Love Actually, la comedia romántica que sitúa sus historias cruzadas en los parajes más reconocidos de Londres. A saber: el Támesis desde una de las orillas del South Bank, la pista de patinaje sobre hielo de Somerset House, las casitas de colores de Notting Hill o el mismo Downing Street. Por todos ellos desfilan sus protagonistas (Emma Thompson, Colin Firth, Hugh Grant, Keira Knightley…) como también lo hace Renee Zwallenger en El diario de Bridget Jones enfrentándose a unos tópicos navideños no precisamente de su agrado.

3. California

Aunque no es una ciudad, y aunque no encarna, ni mucho menos, la imagen que se tiene de la Navidad, la incluimos en la lista porque en ella se rodó una de las mayores joyas navideñas del cine. Nos referimos a Qué bello es vivir, de Frank Capra, que sitúa a James Stewart el día de Nochebuena en un set construido en un caluroso y polvoriento rancho de RKO en Encino. Una historia que habla de las segundas oportunidades que puede conceder la vida en estas fechas entrañables.

4. Cleveland

Historias de Navidad (A Christmas Story, en inglés) es aquella película que versa sobre un niño, Ralphie, que sueña con que Santa Claus le deje, bajo el árbol, un rifle de aire comprimido. Una trama puramente navideña que tiene lugar en la ciudad de Cleveland (Ohio) donde aún hoy se conserva la casa del protagonista. Lo curioso es que fue un fan del filme quien compró esta vivienda, a la que reformó para dejarla tal y como aparece en la pantalla y a la que, más tarde, convirtió en un museo por el que se hacen hasta visitas guiadas. Sólo por esto, esta metrópoli estadounidense bañada por las aguas del lago Erie y famosa por la cerveza, los deportes y el rock and roll merece un puesto entre las ciudades cinematográficamente navideñas.

5. Madrid

¿Quién no recuerda aquella famosa escena de La Gran Familia? ¿Quién no sufre con aquel Pepe Isbert desesperado en busca de su nieto Chencho, perdido entre la multitud el mismo día de Navidad? ¿Quién no se emociona con aquel retrato de un Madrid en blanco y negro, asediado por la posguerra y que sueña con un futuro mejor? La capital nunca fue tan navideña como en esta película de Fernando Palacios que mostraba a una Plaza Mayor por la que todavía circulaban los coches. También lo fue en El día de la bestia, la cinta de Álex de la Iglesia en la que se especula con el nacimiento del Anticristo el día 25 de diciembre. Álex Angulo y Santiago Segura tratan de encontrarlo y en su búsqueda desfilan los rincones más emblemáticos de la ciudad: desde el edificio de Schweppes en la Gran Vía hasta las Torres Kio, pasando por el Ángel Caído del Retiro.