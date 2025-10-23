El país más desconocido de Europa es también el más bonito: Ciudades llenas de color, comida por 4 euros y lagos preciosos de agua turquesa

Al ser un destino todavía muy poco explorado, no está masificado, y eso ya es un aliciente. Como también lo es su naturaleza, prácticamente inexplorada. Si además de eso, le añadimos una majestuosa riqueza cultural, ciudades con mucha vida social y que los precios son bastante razonables (comparados con el resto de Europa), no hay duda de que es el destino al que hay que ir, antes de que el turismo de masas lo haga.