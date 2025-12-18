3 ciudades europeas marcadas por la tradición que son perfectas para una escapada de Navidad: “Aquí el tiempo se detuvo”

La capital suiza no es la ciudad más grande del país y, en cambio, se caracteriza por su estética, protagonizada por un imponente casco histórico. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un gran ejemplo de urbanismo medieval intacto, con algunas de las fuentes más curiosas del mundo y su popular torre del reloj, la Zytglogge. Esta torre ofrece, cada hora, un pequeño espectáculo de figuras mecánicas, entre las que destaca un oso, símbolo de Berna desde la Edad Media y presente a lo largo y ancho de la ciudad. Si te preguntas si podrás ver aquí estos animales, la respuesta la encontrarás en el Parque Bären.