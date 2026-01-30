La ciudad del sur de Italia que cuenta con un barrio español: tiene playas con aguas cristalinas, una pizza de estilo propio y es el escenario de la mejor novela del siglo XXI según el New York Times

Durante más de dos siglos, Nápoles fue una de las capitales más importantes de Europa. Y no es tontería, pues bajo dominio español primero y borbónico después, llegó a ser la ciudad más poblada del continente tras París. Esa condición sigue hoy visible en su urbanismo, en su relación directa con el mar y en una identidad cultural que nunca se dejó arrastrar por las modas; sigue siendo al más puro estilo italiano. Y es que, pocas ciudades concentran tantos símbolos históricos en tan poco espacio. Y pocas explican tan bien cómo el pasado sigue condicionando el presente.