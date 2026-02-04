La ciudad que deberías visitar en Semana Santa se llama "la perla del Adriático": un casco antiguo Patrimonio de la Humanidad y playas de aguas cristalinas
Es una de las ciudades más bonitas de Europa y el destino perfecto para conocer en primavera.
A finales del mes que viene comienza la tan esperada Semana Santa, momento en el que muchos españoles deciden cogerse unos días y recorrer el mundo. Este año, el mejor destino que puedes visitar se encuentra más cerca de lo que piensas, pues es una ciudad europea que no deja indiferente a nadie. Es más, la conocen como “la perla del Adriático”.
Si durante las vacaciones buscas desconectar y relajarte, este sitio es perfecto para ti ya que, aparte de contar con una costa que te dejará sin palabras, tiene un casco antiguo que, para sorpresa de nadie, es Patrimonio de la Humanidad. Es posible que solo con las fotos te resulte familiar, pues ha sido escenario de una de las series de televisión más famosas.
La joya de los Balcanes
Hablamos de Dubrovnik, una de las ciudades más populares de Croacia que cada vez recibe más visitantes. Cuenta con menos de 50.000 habitantes y da directamente al Mar Adriático, lugar del que se dice popularmente que es “la perla” gracias a su gran conservación histórica y belleza. Si buscas un destino único, esta joya croata es para ti.
Si la visitas, es inevitable que te suenen sus murallas. Forman parte del casco antiguo, miden aproximadamente 2 kilómetros, están hechas de piedra caliza y rodean la ciudad desde la Edad Media. Sin embargo, la razón por la que te pueden resultar familiares es porque han sido escenario de una de las series de televisión más populares: Juego de Tronos.
Un casco antiguo impresionante
Aparte de las murallas, el casco antiguo de la ciudad cuenta con otros lugares como la Puerta de Pile, que da acceso a la ciudad; la Catedral de Dubrovnik, con una colección de arte espectacular; Stradun, la calle más emblemática de la zona antigua; o el Palacio Sponza, del siglo XVI y una de las construcciones arquitectónicas más impresionantes de la localidad.
Una costa de escándalo
Otra de las razones por las que Dubrovnik es una de las ciudades europeas de moda es su impresionante costa, llena de playas de aguas cristalinas como la playa de Uvala Lapad, con arena blanca y un tobogán acuático; la playa de Sveti Jakov, situada al pie de un acantilado; o la playa de Banje, localizada en el casco antiguo y perfecta para hacer kayak o subirte a una moto acuática, entre otras cosas.
Aunque ahora mismo todavía no hace la temperatura suficiente para bañarse y tomar el sol, si tienes suerte pronto podrás relajarte en alguno de estos rincones naturales. Si quieres hacer un viaje a un lugar con años de historia, paisajes espectaculares y perfecto para desconectar y huir del bullicio de la Semana Santa en España, Dubrovnik es para ti.
