La ciudad que deberías visitar en Semana Santa se llama "la perla del Adriático": un casco antiguo Patrimonio de la Humanidad y playas de aguas cristalinas

Otra de las razones por las que Dubrovnik es una de las ciudades europeas de moda es su impresionante costa, llena de playas de aguas cristalinas como la playa de Uvala Lapad, con arena blanca y un tobogán acuático; la playa de Sveti Jakov, situada al pie de un acantilado; o la playa de Banje, localizada en el casco antiguo y perfecta para hacer kayak o subirte a una moto acuática, entre otras cosas.