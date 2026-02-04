La ciudad que deberías visitar en Semana Santa se llama "la perla del Adriático": un casco antiguo Patrimonio de la Humanidad y playas de aguas cristalinas

Es una de las ciudades más bonitas de Europa y el destino perfecto para conocer en primavera.

La ciudad perfecta para visitar esta Semana Santa
La ciudad perfecta para visitar esta Semana Santa / Dreamer4787

A finales del mes que viene comienza la tan esperada Semana Santa, momento en el que muchos españoles deciden cogerse unos días y recorrer el mundo. Este año, el mejor destino que puedes visitar se encuentra más cerca de lo que piensas, pues es una ciudad europea que no deja indiferente a nadie. Es más, la conocen como “la perla del Adriático”.

La ciudad europea que no puedes perderte

La ciudad europea que no puedes perderte

 / narvikk

Si durante las vacaciones buscas desconectar y relajarte, este sitio es perfecto para ti ya que, aparte de contar con una costa que te dejará sin palabras, tiene un casco antiguo que, para sorpresa de nadie, es Patrimonio de la Humanidad. Es posible que solo con las fotos te resulte familiar, pues ha sido escenario de una de las series de televisión más famosas.

Adriana Fernández

La joya de los Balcanes

Hablamos de Dubrovnik, una de las ciudades más populares de Croacia que cada vez recibe más visitantes. Cuenta con menos de 50.000 habitantes y da directamente al Mar Adriático, lugar del que se dice popularmente que es “la perla” gracias a su gran conservación histórica y belleza. Si buscas un destino único, esta joya croata es para ti.

Si la visitas, es inevitable que te suenen sus murallas. Forman parte del casco antiguo, miden aproximadamente 2 kilómetros, están hechas de piedra caliza y rodean la ciudad desde la Edad Media. Sin embargo, la razón por la que te pueden resultar familiares es porque han sido escenario de una de las series de televisión más populares: Juego de Tronos.

Muralla de Dubrovnik, Croacia

Muralla de Dubrovnik, Croacia

 / armando oliveira

Un casco antiguo impresionante

Aparte de las murallas, el casco antiguo de la ciudad cuenta con otros lugares como la Puerta de Pile, que da acceso a la ciudad; la Catedral de Dubrovnik, con una colección de arte espectacular; Stradun, la calle más emblemática de la zona antigua; o el Palacio Sponza, del siglo XVI y una de las construcciones arquitectónicas más impresionantes de la localidad.

Calle Stradun, Dubrovnik

Calle Stradun, Dubrovnik

 / Dreamer4787

Una costa de escándalo

Otra de las razones por las que Dubrovnik es una de las ciudades europeas de moda es su impresionante costa, llena de playas de aguas cristalinas como la playa de Uvala Lapad, con arena blanca y un tobogán acuático; la playa de Sveti Jakov, situada al pie de un acantilado; o la playa de Banje, localizada en el casco antiguo y perfecta para hacer kayak o subirte a una moto acuática, entre otras cosas.

Noticias relacionadas

Casas de estilo art nouveau, iglesias barrocas y un impresionante patrimonio árabe: la bonita ciudad del Mediterráneo que deberías visitar una vez en la vida

La ciudad-palacio más espectacular del mundo está en la joya de Oriente Medio: custodiaba reliquias sagradas, es del siglo XV y fue centro político del imperio otomano

Los 3 lugares de Europa donde tienes que viajar este año para ver las auroras boreales: noches de hotel por menos de 50 euros y vuelos por 60

Playa de Banje, Dubrovnik

Playa de Banje, Dubrovnik

 / xbrchx

Aunque ahora mismo todavía no hace la temperatura suficiente para bañarse y tomar el sol, si tienes suerte pronto podrás relajarte en alguno de estos rincones naturales. Si quieres hacer un viaje a un lugar con años de historia, paisajes espectaculares y perfecto para desconectar y huir del bullicio de la Semana Santa en España, Dubrovnik es para ti.

Tags _
casco antiguo
Patrimonio de la Humanidad
playa
Europa
adriatico
balcanes

Síguele la pista

  • Lo último