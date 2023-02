Esta es la ciudad más segura para viajar del mundo

Antes de emprender un viaje comprobamos cuan seguro es el lugar al que vamos, desde la seguridad sanitaria y personal hasta la ambiental y la digital. Estos son precisamente algunos de los indicadores que la Unidad de Inteligencia del diario The Economist ha tenido en cuenta para elaborar una lista con las 60 ciudades más seguras, donde Copenhague ha conseguido alzarse con el puesto número 1.

El TOP 10 de esta lista con los países más y menos seguros del mundo está dominado por los países escandinavos, Oceanía y algunos países de Asia. Con puntuaciones muy similares e incluso con un empate entre Hong Kong y Melbourne, estas ciudades se vuelven más atractivas cuanto más seguras son.

Copenhague

Con un 82,4 sobre 100 la capital danesa muestra los niveles de seguridad más altos del mundo. Una ciudad donde su baja tasa de criminalidad permite visitar todos los rincones que queramos conocer con la tranquilidad de que no va a pasarnos nada. Podemos caminar entre los canales de Copenhague o pasar el día en Tivoli, su parque de atracciones más famoso, con la certeza de que será muy difícil que algo malo nos pase.

Después de un viaje, muchos nos enamoraremos de su vida y la estrecha brecha de riqueza nos animará a quedarnos más de un día. Si decidimos quedarnos más allá de un fin de semana puede que nos encontremos con algún miembro de la familia real paseando entre los ciudadanos.

Todos estos motivos la acreditan para ser la ciudad más segura del mundo y así poder conocer con calma y paz algunos de los lugares más bonitos de la ciudad. Como el puerto Nuevo o "Nyhavn", la famosa escultura de La Sirenita o la ciudad libre de Christiania (aunque aquí sí que hay que tener más ojo de por donde andamos).

TOP 10 de las ciudades más seguras

2. Toronto

La ciudad más poblada de Canadá también es la más segura de América, un lugar multicultural donde los ciudadanos y los turistas podrán sentir la libertad de caminar y descubrir los secretos de la urbe con total tranquilidad.

El arte y lo industrial se mezclan para presentarnos esta ciudad donde podremos movernos con seguridad por el transporte público, pudiendo visitar en el mismo día dos puntos muy alejados. Podremos conocer edificios míticos como el Gooderham Building o la CN Tower, además de la preciosa Universidad de Toronto.

3. Singapur

La tercera ciudad más segura es la capital del país asiático con nombre homónimo, un lugar donde sin importar quien seas podrás vivir una experiencia preciosa en la ciudad. Con calles impecables y locales con comida riquísima, Singapur nos abre las puertas a descubrir todos sus secretos.

Podremos pasear entre las esculturas de 50 metros de los jardines más bonitos del mundo, los Gardens by the Bay o hacer una visita a Little India, al igual que en otros países tiene una pequeña Italia, aquí podremos conocer una parte de la cultura del país asiático.

4. Sydney

5. Tokio

6. Ámsterdam

7. Wellington

8. = Hong Kong

8. = Melbourne

10. Estocolmo

Las ciudades menos seguras del mundo

En el otro lado de la baraja tenemos las ciudades menos seguras, ya sea por su mala sanidad pública, por los peligros que podemos encontrarnos en internet o por la alta tasa de delincuencia. Es posible viajar a estos lugares pero siempre con mucha protección y en compañía de personas de confianza.

1. Rangun o Yangon

La antigua capital de Myanmar solo obtuvo 39,5 puntos sobre 100. Los constantes conflictos, los golpes de estado y las intervenciones del ejército en el día a día de los ciudadanos convierten esta ciudad en la más peligrosa del mundo.

2. Karachi

La ciudad más poblada de Pakistán está en constante crecimiento económico por las grandes empresas instaladas en su territorio, además, la seguridad civil también ha mejorado, pero el terrorismo o la violencia sectaria sigue siendo un problema muy importante.

3. Caracas

La alta tasa de homicidios no permiten que la capital de Venezuela siga desarrollándose de forma constante, aunque es un importante centro cultural y empresarial, la delincuencia le otorga este tercer puesto como una de las ciudades más peligrosas del mundo.