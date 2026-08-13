En esta ciudad Patrimonio de la Humanidad hay 150 palacios majestuosos que puedes recorrer, 500 hectáreas de jardines románticos y montones de curiosidades históricas

La mayoría de las personas añaden Potsdam a su itinerario casi de casualidad. Ubicado muy cerca de Berlín, esta pequeña ciudad palaciega suele ser vista como un extra prescindible en un viaje por Alemania. Así lo veía yo también hasta que lo visité y se convirtió en mi parte favorita del viaje.

Palacios de cuento, jardines románticos e historia: todo lo que descubrirás si viajas a Potsdam / Unsplash / Nadine Redlich

Potsdam, la parada que mezcla lujo y calma

Tras el frenesí de la arquitectura de Frankfurt y el derroche de historia que ofrece Berlín, Potsdam se presenta como un broche de oro a base de belleza, lujo y naturaleza. En esta parada no hace falta ir con una lista de monumentos que visitar. Basta con sentarte en un banco orientado al río y contemplar, al otro lado de la orilla, a la vegetación ocultando a medias decenas de palacios aquí y allá.

La ciudad se construyó como residencia de la familia real prusiana en el siglo XVII y fue, desde su misma concepción, un oasis de calma. Y esa misma esencia se transmite a quienes lo visitan.

Los amantes de la historia descubrirán en este pequeño núcleo urbano un rincón ligado a la monarquía europea, a la Segunda Guerra Mundial y a la Guerra Fría; y aquellos que sueñan en clave de lujo podrán pasear por los inmensos pasillos de los palacios que habitaba la nobleza decimonónica.

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Qué visitar en Potsdam: palacios y jardines que son Patrimonio de la Humanidad

Aunque un simple paseo por los extensísimos jardines de Sanssouci (su nombre significa "sin preocupaciones", todo un símbolo del día a día en la antigua Potsdam) basta para hacerse una idea de la ciudad, este destino ofrece la insólita oportunidad de descubrir de primera mano cómo era la vida palaciega aristocrática.

Uno de los imprescindibles es el Palacio de Sanssouci, construido por Federico el Grande en el siglo XVIII en estilo rococó y precursor de todos los demás de la zona. Un poco más allá está el gigantesco palacio renacentista de La Orangerie, rodeado de jardines de estilo italiano. Uno de sus atractivos es la Sala Rafael, con 50 copias de Rafael Sanzio custodiando un tragaluz diseñado por Federico Guillermo.

Palacios de cuento, jardines románticos e historia: todo lo que descubrirás si viajas a Potsdam / Unsplash / Victoria Prymak

Aún más impresionante es el Nuevo Palacio, construida por el arquitecto von Gontard como acto de fanfarronería tras la guerra de los Siete Años. Su una fachada de nada menos que 213 metros de largo oculta 200 habitaciones, algunas de ellas un verdadero despliegue: la Grottensaal, por ejemplo, tiene paredes de mármol con fósiles, conchas y piedras semipreciosas incrustadas.

El Palacio de Mármol, el Palacio de Charlottenhof... en total, cerca de 150 edificaciones palaciegas repartidas en 500 hectáreas de parques te esperan. El conjunto está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999.

Palacios de cuento, jardines románticos e historia: todo lo que descubrirás si viajas a Potsdam / Unsplash / Nadine Redlich

Por qué Potsdam es el destino perfecto para amantes de la historia: huella romana, Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría

Uno de esos palacios tiene, quizá, más relevancia histórica que estética. Se trata del Palacio Cecilienhof, donde se celebró la Conferencia de Potsdam en 1945 que puso fin a la Segunda Guerra Mundial.

También puedes reservar tiempo para visitar sus termas romanas, que datan del siglo XIX, y el estudio cinematográfico Babelsberg, que se considera el precursor de Hollywood. Por último, no dejes de pasar por el puente Glienicke, que se usaba para intercambio de espías durante la Guerra Fría.

Palacios de cuento, jardines románticos e historia: todo lo que descubrirás si viajas a Potsdam / Unsplash / Chris Reyem

Cómo organizar un viaje a Potsdam

Aunque el acceso desde Berlín es sencillo, organizar un viaje a Alemania con parada en Potsdam siempre plantea sus dudas: cuántos días reservar en cada sitio, averiguar si es necesario cambiar de hotel, cuál es el momento ideal para añadir una parada... es ahí donde se hace especialmente valiosa la participación de expertos que se aseguren de que el itinerario responda a tus gustos y necesidades.

Palacios de cuento, jardines románticos e historia: todo lo que descubrirás si viajas a Potsdam / Unsplash / Nadine Redlich

La ventaja de un viaje a medida es precisamente esa: poder ajustarlo todo a tus gustos, desde el tipo de experiencia hasta el presupuesto, y con un equipo capaz de ofrecerte su ayuda en todo momento. Desde Club VIAJAR y PANGEA, puedes partir de un itinerario que has leído en la revista VIAJAR para adaptar el viaje con los asesores de PANGEA completamente de acuerdo a tus gustos y necesidades.

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