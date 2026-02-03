La ciudad que mezcla el pasado y el presente de una forma única: con calles llenas de luces de neón, monumentos de hace más de 1000 años y una de las pastelerías más especiales del mundo

Si buscas una ciudad que sea la mezcla perfecta entre el pasado y el presente, Osaka es para ti. Aunque tiene lugares muy modernos, cuenta con otros llenos de nostalgia que inevitablemente te llevarán al pasado. El mayor ejemplo de esto es el barrio de Shinsekai, pues es la viva imagen de cómo se imaginaban los japoneses que sería el futuro. Si lo visitas, verás luces de neón y carteles con un estilo bastante retro que en muchos casos te dirigirán a restaurantes en los que podrás probar el famoso kushikatsu, uno de los platos más emblemáticos de la ciudad.