La ciudad-palacio más espectacular del mundo está en la joya de Oriente Medio: custodiaba reliquias sagradas, es del siglo XV y fue centro político del imperio otomano

Topkapi es, sin duda, un lugar especial, el cual fue residencia imperial, sede administrativa y centro ceremonial del Imperio otomano desde el siglo XV hasta mediados del XIX. Por lo que, si eres amante de la historia, este palacio te viene como anillo al dedo, te lo aseguro. Allí se tomaban decisiones que afectaban a, ni más ni menos, tres continentes. Por su parte, allí vivía el sultán, pero también los visires, escribas, guardias, artesanos y funcionarios que sostenían la maquinaria del Estado. Un lugar que, sin duda, recoge más de una historia digna de ser contada. La clave del palacio se encuentra en su estructura; cuatro grandes patios sucesivos, cada uno más restringido que el anterior. A medida que avanzas, el acceso se reduce y el poder se concentra.