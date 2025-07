Esta ciudad-oasis en mitad del desierto es "un viaje al centro de Las Mil y Una Noches"

Los kilómetros de arena se detienen para dar paso a un oasis de cúpulas azulejos, callejuelas llenas de tenderos y espíritu histórico. No, no has saltado en mitad de las páginas de Las Mil y una Noches. Has llegado a Khiva, el oasis en el que descansaban los comerciantes de la Ruta de la Seda tras su larga travesía por el continente asiático.