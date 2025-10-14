La ciudad del norte de Europa perfecta para descubrir en otoño: bañada por las aguas del mar Báltico, sus calles que parecen de cuento

Se calcula que hace unos 5000 años que la costa sur del golfo de Finlandia, por los alrededores de donde se encuentra actualmente Tallín, fue poblada por primera vez. Aún así, no fue hasta mediados del siglo XI que, con la construcción de una fortaleza de madera, que la ciudad no fue propiamente nombrada y reconocida. Desafortunadamente, tanto Tallín como toda Estonia, han tardado siglos en poder ser reconocidas por si mismas, ya que a lo largo de la historia ha estado bajo el dominio de otros países: primero fueron los daneses y los suecos, hasta la llegada de los rusos en el siglo XVIII. Aunque en el 1920 consiguió su independencia, durante la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por la Alemania nazi, y posteriormente fue anexada a la Unión Soviética.