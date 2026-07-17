Esta ciudad con nombre español a 9.000 kilómetros de España es la Meca del glamour: tiene playa, montañas y estrellas de cine paseando por sus calles

Muchos se dirigen a Nueva York para un primer viaje a Estados Unidos, pero el verdadero espíritu americano late en Los Ángeles. Es aquí, en la Ciudad de las Estrellas, donde se vive la ciudad en clave yankee: están los centros comerciales que aglutinan la vida social adolescente, está la marina donde pasean los que son de Los Ángeles de toda la vida, está uno de los centros científicos más importantes del mundo y están los barrios residenciales llenos de chalés donde la vida huele a Pumpkin Spice Latte.

Viajar a Los Ángeles es descubrir el lado cosmopolita que sabe disfrutar la buena vida. Si solo dispones de unos días en la ciudad, estos son los imprescindibles que tienes que conocer antes de poner rumbo a casa; y todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de planificar tu viaje.

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Qué ver en Los Ángeles si quieres descubrir la ciudad como un local

La esencia más auténtica de Los Ángeles: Santa Mónica

Si bien todo el que va a Los Ángeles tiene que pasear obligatoriamente por el Paseo de la Fama de Hollywood –buscar la estrella de Antonio Banderas es toda una experiencia–, es una zona raramente frecuentada por los naturales de la ciudad. En su lugar, un punto turístico que sí recomendamos para vivir la auténtica experiencia americana.

Asomando por la playa, el muelle de Santa Mónica es el rincón perfecto para dar un paseo con brisa marina añadida. Restaurantes, tiendas (los fans de Forrest Gump encontrarán una que les resultará familiar), opciones de entretenimiento y puestos de comida completan el plan.

Nuestro consejo: pásate por aquí a tomar algo después de disfrutar de la arena y el mar. Si estás en Los Ángeles, no puedes pasar por alto un tan lugar especial para surfear y revivir los veranos viendo Los vigilantes de la (esa) playa.

Santa Mónica, el plan perfecto para una tarde de verano / Unsplash / Andrew Gwizdowski

La parada obligatoria para los amantes de la ciencia: el Observatorio Griffith

Apostado en mitad de las montañas, el Observatorio Griffith merece una visita ya solo por las vistas que ofrece de toda la ciudad, pero hará las delicias de los amantes de la ciencia. Te recomiendo especialmente que te quedes a una sesión del planetario. Si en el proceso se hace de noche y puedes pasarte a asomar el ojo por el telescopio Zeiss, que, con sus 9 millones de espectadores anuales, es el más popular del mundo.

El Observatorio Griffith tiene vistas a toda la ciudad / Unsplash / Venti Views

Absorver la fama: un paseo por Beverly Hills

Una de las particularidades que hacen Los Ángeles más especial es la alta probabilidad que tienes de cruzarte con los famosos que sueles ver en la televisión. En Beverly Hills y alrededores se encuentran las casas de actores, cantantes y modelos internacionales, que pasean sin ningún pudor por el barrio. Ahora bien: precisamente porque ellos viven su ciudad con tranquilidad, la recomendación es que no ejerzas de turista pesado y evites el acoso. Parte de la magia de Los Ángeles consiste en mezclarte con la epítome del glamour sin hacer evidente que no formas parte de él.

Si quieres una dosis extra de famoseo, te recomendamos que no te marches sin callejear hasta encontrar el Cementerio de Westwood Village. En él están enterradas montones de estrellas –probablemente Marilyn Monroe sea la más popular– y, además, aquí sí que puedes hacerte fotos sin molestarlas.

La zona comercial de Beverly Hills, donde todo pasa / Unsplash / David Vives

Cuándo viajar a Los Ángeles

Una de las grandes ventajas de Los Ángeles es que su clima es apacible prácticamente todo el año. No obstante, si vas a visitar La Ciudad de las Estrellas, los precios serán más reducidos en primavera y en otoño, y el calor será más soportable que durante el verano.

Panorámica de la ciudad de Los Ángeles / Unsplash / Ariel Blanco

Cuánto cuesta viajar a Los Ángeles

Hay montones de rutas por Estados Unidos que pueden incluir una parada en Los Ángeles. Haciendo, por ejemplo, una que atraviese también el Gran Cañón, Page, el Cañon Bryce, Las Vegas, Mammoth Lakes, San Francisco y Lompoc, podemos estar hablando de un precio de partida de 3.800 € para un viaje de 19 días reservando con Club VIAJAR y PANGEA.

Hollywood, uno de los grandes atractivos de Los Ángeles / Unsplash / Gabe

Cómo organizar un viaje a Los Ángeles

Aunque los viajes de larga distancia ya están al alcance de casi todos, viajar a Estados Unidos tiene sus particularidades. Para empezar, necesitas un permiso especial del gobierno para entrar en suelo americano, y la policía del país te entrevistará al llegar. También tienes que saber cuántos días dedicar a cada parada del viaje y dónde priorizar tu tiempo.

En el Club VIAJAR nos hemos unido a PANGEA para ayudarte a planificar estos itinerarios. La ventaja de reservar con esta colaboración es que puedes partir de un viaje que hayas leído a los expertos de VIAJAR, pero luego personalizarlo al milímetro de la mano de los asistentes de PANGEA. Todos los viajes se producen a medida, no paquetizados, teniendo en cuenta los intereses y aficiones de los viajeros. Además, un asesor te ayudará a navegar la burocracia y se asegurará de que no olvides ningún detalle.

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