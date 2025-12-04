La ciudad más navideña del mundo está al lado de España: un mercado con 450 años, noches de hotel por menos de 60 euros y casas decoradas en cada esquina

Quien haya buscado alojamiento en Estrasburgo en pleno diciembre sabe que los precios pueden subir como la espuma en los fines de semana fuertes. Aun así, la ciudad sigue teniendo margen para el viajero con cabeza; ¡y en Viajar nos sabemos todos los trucos! Si se reserva con tiempo, se eligen noches entre semana o se mira más allá de los hoteles boutique del casco histórico, es posible encontrar habitaciones por menos de 60 euros. No es un milagro, es cuestión de estrategia, pues barrios como Neudorf o Koenigshoffen, bien conectados en tranvía, suelen mantener tarifas más amables; y muchas pensiones familiares fuera del circuito más turístico ofrecen ese equilibrio entre precio y calor de hogar. En una ciudad donde todo se recorre a pie o en dos paradas de tranvía, dormir un poco más lejos no resta magia, la multiplica, pues permite descubrir una cara más tranquila de Estrasburgo y, de paso, ahorrar para el vino caliente y los puestos del mercado.