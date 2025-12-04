La ciudad más navideña del mundo está al lado de España: un mercado con 450 años, noches de hotel por menos de 60 euros y casas decoradas en cada esquina
Esta ciudad hace que cada viajero vuelva a sentir el espíritu navideño. Combina luces, ambiente invernal y la capacidad de sentirte como cuando eras un niño.
Hay ciudades que se adornan en Navidad… y luego está Estrasburgo, que directamente se transforma. Cuando cae la tarde y las primeras luces se encienden, uno entiende por qué tantos viajeros la consideran “la capital europea de la Navidad”. No es una etiqueta vacía, aquí llevan celebrando estas fechas desde 1570, con un mercado que no ha fallado ni un solo siglo. Y creéme cuando te digo que la tradición se siente, pues pisar la ciudad te hace sentir como esas fiestas de cuando eras niño y todo transmitía mucha magia.
Las calles del casco histórico, esa Grande Île que ya es Patrimonio Mundial, empiezan a perfumarse con vino caliente, bredele recién horneados y ese aire frío que despierta la piel y el ánimo. Cada plaza tiene su propio carácter, cada puente un guiño de luz, y cada esquina una historia que sigue latiendo pese al paso del tiempo.
Un mercado que nació en el siglo XVI
En el centro de todo está el Christkindelsmärik, el mercado de Navidad más antiguo de Francia. Sin miedo a sonar cursi te diré que no es un mercadillo aislado, es una fénomeno en sí mismo, una constelación de más de 300 chalés de madera repartidos por toda la ciudad, donde artesanos, cocineros y pequeños productores convierten diciembre en su propio festival.
Aquí no hace falta pagar entrada ni seguir un itinerario rígido. Se pasea. Se mira. Se escucha. Se calientan las manos con un vaso de vino especiado mientras uno se detiene frente a una artesanía en madera o un puesto de coronas florales. Y, casi sin darse cuenta, la tarde se vuelve noche.
Luces, tradición y una atmósfera que abriga
Estrasburgo no compite en tamaño, sino en alma. Las calles más céntricas llevan meses preparándose para este momento. Fachadas con guirnaldas, escaparates que parecen pequeñas escenas de cuento y un árbol enorme que cada año se levanta en la Place Kléber, el corazón simbólico de la ciudad.
Hace frío, claro. Es diciembre. Pero no entres en pánico, es un frío que acompaña, de ese que hace que un paseo se vuelva aún más especial. Los canales reflejan las luces como si fueran pinceladas de oro, y cada puente se convierte en un pequeño photocall sin que nadie lo pretenda.
Dormir en Estrasburgo sin perder la cabeza
Quien haya buscado alojamiento en Estrasburgo en pleno diciembre sabe que los precios pueden subir como la espuma en los fines de semana fuertes. Aun así, la ciudad sigue teniendo margen para el viajero con cabeza; ¡y en Viajar nos sabemos todos los trucos! Si se reserva con tiempo, se eligen noches entre semana o se mira más allá de los hoteles boutique del casco histórico, es posible encontrar habitaciones por menos de 60 euros. No es un milagro, es cuestión de estrategia, pues barrios como Neudorf o Koenigshoffen, bien conectados en tranvía, suelen mantener tarifas más amables; y muchas pensiones familiares fuera del circuito más turístico ofrecen ese equilibrio entre precio y calor de hogar. En una ciudad donde todo se recorre a pie o en dos paradas de tranvía, dormir un poco más lejos no resta magia, la multiplica, pues permite descubrir una cara más tranquila de Estrasburgo y, de paso, ahorrar para el vino caliente y los puestos del mercado.
Mucho más que un mercado
Aunque su fama navideña arrasa, Estrasburgo tiene vida más allá de diciembre. Su catedral gótica es una maravilla que domina la ciudad con su única torre, además de los barrios alsacianos, las tabernas, los puentes sobre el Ill… Todo invita a quedarse un poco más. Pero es verdad que hay algo en diciembre que lo cambia todo. Puede ser la luz, puede ser el frío o puede ser la sensación de que, por una vez, el mundo entero baja el ritmo. Aquí basta con dejarse llevar y disfrutar. Como se dice siempre; donde hay ilusión, hay camino.
Estrasburgo, la Navidad hecha ciudad
Quizá por eso tantos turistas vuelven. Porque aquí la Navidad no se “monta”, sino que eixtse por si sola. Es una mezcla de tradición, historia, artesanía y un ambiente que reconforta incluso en las noches más frías. Un lugar donde la palabra “invierno” no asusta, porque la luz siempre encuentra un hueco para colarse entre las fachadas de madera. Estrasburgo no quiere ser la ciudad más navideña del mundo. No lo necesita. Le basta con seguir haciendo lo que lleva más de 450 años haciendo, el encender un poco de magia cuando el año está a punto de terminar.
