La ciudad que todo el mundo querrá visitar en 2026: calles de cuento, palacios históricos y una de las culturas más fascinantes del mundo

Hablamos de Seúl, la capital de Corea del Sur, una de las ciudades que más popularidad ha ganado estos últimos años. Si eres una persona a la que le encanta conocer nuevas culturas, esta ciudad es para ti. Cuenta con templos como Jogyesa o Bongeunsa, dos de las construcciones budistas más importantes del país, o palacios como los Palacios Reales de la Dinastía Joseon, cuya construcción comenzó en el siglo XIV y perteneció a la dinastía más longeva del país.