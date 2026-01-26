La ciudad que todo el mundo querrá visitar en 2026: calles de cuento, palacios históricos y una de las culturas más fascinantes del mundo
Es la mezcla perfecta entre el pasado y el presente y uno de los lugares más bonitos que existen.
Ciudades como Nueva York, París o Roma son los destinos de moda por excelencia. Sin embargo, hay uno que cada día es el preferido de más personas. Si estás buscando el lugar perfecto para conocer este 2026 y, además, quieres que sea un sitio muy diferente a lo que estás acostumbrado, te traemos un viaje que te encantará.
Esta ciudad es la capital de un país del este asiático y sus costumbres, gustos y estilos son cada día más internacionales. Cuenta con templos, palacios, rincones y calles increíbles que no puedes perderte y, además, ahora mismo está en temporada baja, por lo que es el mejor momento para organizar un viaje a este sitio.
Una ciudad llena de monumentos
Hablamos de Seúl, la capital de Corea del Sur, una de las ciudades que más popularidad ha ganado estos últimos años. Si eres una persona a la que le encanta conocer nuevas culturas, esta ciudad es para ti. Cuenta con templos como Jogyesa o Bongeunsa, dos de las construcciones budistas más importantes del país, o palacios como los Palacios Reales de la Dinastía Joseon, cuya construcción comenzó en el siglo XIV y perteneció a la dinastía más longeva del país.
Otros rincones que no puedes perderte son la Torre de Seúl, visible prácticamente desde cualquier parte de la ciudad; Jeongdong Observatory, un mirador gratuito impresionante; o museos como el Museo Memorial de la Guerra de Corea o el Museo Nacional de Corea, los cuales son clave si quieres conocer más a fondo la historia del país.
Barrios en los que perderse
Seúl es la mezcla perfecta entre tradición y modernidad, y eso se aprecia en sus calles. La ciudad cuenta con barrios imprescindibles como Hongdae, el lugar de estudiantes por excelencia; Ikseodong, lleno de casas tradicionales conocidas como ‘hanok’; Itaewon, perfecto para los amantes de la vida nocturna; o Myeongdong, ideal para hacer compras, sobre todo de la famosa cosmética coreana.
Una cultura única
En los últimos años, Corea del Sur se ha convertido en uno de los lugares más influyentes del mundo, y su cultura cada vez se va internacionalizando más. La cosmética coreana, el conocido K-Pop o producciones audiovisuales como Parásitos o El Juego del Calamar son cada vez más consumidos por todo el mundo.
Si eres ‘fan’, o simplemente te interesa conocer una cultura muy diferente a la tuya, Seúl debe formar parte de tu lista de destinos de 2026. Hay algunas cosas que no pueden llegar a España, por lo que es necesario que cojas un avión y te plantes en la capital surcoreana. Sus monumentos, calles y ambiente no dejan indiferente a nadie.
Síguele la pista
Lo último