La ciudad mediterránea con uno de los templos más importantes de la antigua Grecia: fue hogar de personajes mitológicos y está protegida por una diosa

Tal como sugiere su nombre, Acrocorinto era la acrópolis de Corinto, que se utilizaba como centro religioso y defensivo, y estaba coronada por un imponente templo dedicado a Afrodita -diosa del amor, la belleza y el deseo, y protectora de la ciudad-, donde, de acuerdo con algunos historiadores, en su momento había más de mil doncellas sirviendo. Junto al santuario se halla una fuente que, según los mitos, fue un regalo del dios Asopo al rey Sísifo.