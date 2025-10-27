La ciudad medieval en el centro de Europa que tienes que conocer este otoño: con calles llenas de historia, está bañada por el río Moldava

A pesar de su nombre, en realidad se trata de un conjunto arquitectónico fortificado, compuesto por varios palacios y edificios administrativos y religiosos. Datado del siglo IX, se encuentra en lo alto de la colina Hradčany, y en su época fue el centro administrativo, cultural y religioso de la región de Bohemia. Declarado Patrimonio de la Humanidad, actualmente es la residencia oficial del Presidente de la República Checa, y en su interior se custodian las joyas de la Corona de Bohemia. Cada día, a las 12h, se realiza el cambio de guardia frente a la entrada del Palacio Real; además, desde la puesta de sol y hasta medianoche, queda iluminado, creando una de las mejores panorámicas de la ciudad.