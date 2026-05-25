La “Nueva York maya” estuvo escondida durante siglos bajo la selva: templos de 70 metros, calzadas ceremoniales y una metrópolis secreta en este destino que no está en México

Antes de ver los templos, se escucha la selva. Los monos aulladores rompen la oscuridad con un sonido grave, los pájaros empiezan a moverse entre las copas y los senderos aparecen poco a poco bajo la primera luz. En Tikal, el día no empieza en una plaza arqueológica, sino dentro de una jungla que todavía parece proteger la ciudad.

Tikal, el primer sitio Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Humanidad / Istock / SimonDannhauer

Durante siglos, esta antigua capital maya permaneció cubierta por la vegetación de Petén. Hoy se recorre entre raíces, calzadas ceremoniales, acrópolis y templos que sobresalen por encima de los árboles. Por su escala urbana, su poder político y sus miles de estructuras repartidas en plena selva, Tikal se entiende como una especie de “Nueva York maya”: una gran metrópolis antigua cuyo perfil todavía emerge sobre la jungla y que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1979.

La Gran Plaza de Tikal: el corazón ceremonial de una antigua metrópolis maya

La Gran Plaza concentra la imagen más reconocible de Tikal. A un lado se levanta el Templo del Gran Jaguar; al otro, el Templo de las Máscaras. Entre ambos queda una explanada amplia, con estelas, escalinatas y piedra desgastada por el tiempo. Llegar temprano cambia mucho la visita: hay menos calor, menos gente y más espacio para sentarse unos minutos a mirar cómo la luz entra entre los templos.

La Gran Plaza es el corazón ceremonial y político del Parque Nacional Tikal, en Petén, Guatemala. Construida alrededor del año 700 d.C., esta explanada es famosa por sus icónicas pirámides gemelas y su profunda historia dinástica. / Istock

Un guía marca la diferencia en esta zona. Sin explicación, la plaza impresiona; con contexto, se convierte en una ciudad. Ayuda a leer las estelas, a entender por qué los templos se enfrentan, qué papel tenían las acrópolis y cómo este espacio organizaba la vida política y ceremonial. Tikal no fue un conjunto aislado de ruinas, sino una gran capital maya con miles de estructuras documentadas en la selva.

Templo IV: el amanecer sobre la jungla y la escena de Star Wars

El amanecer en Tikal exige madrugar mucho. Se entra al parque todavía de noche, con guía obligatorio para los accesos especiales, y se camina con linterna hasta el Templo IV. Arriba, la selva sigue negra durante unos minutos y tú esperas en silencio para disfrutar de uno de los amaneceres más espectaculares del mundo. Después aparece una franja de luz, los sonidos aumentan y las crestas de los templos empiezan a sobresalir entre los árboles.

Vivir el amanecer en el Parque Nacional Tikal (Guatemala) es una de las experiencias más impactantes del mundo maya. / Istock / Sebastien Lecocq

Este mirador es uno de los grandes motivos para ampliar la entrada o dormir cerca del parque durante el viaje a Guatemala. El Templo IV alcanza unos 70 metros de altura y desde allí se ve la misma perspectiva que convirtió Tikal en Yavin 4 en Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza. La escena real dura poco en la película, pero en persona impacta aún más: selva infinita, piedra maya y una ciudad antigua emergiendo entre la bruma.

Calzadas, Mundo Perdido y acrópolis: el recorrido que mejor aprovecha Tikal

Tikal se disfruta mucho más allá de la Gran Plaza. Una buena ruta puede empezar temprano en los templos principales, continuar hacia Mundo Perdido y seguir por calzadas que conectan conjuntos arqueológicos entre tramos de selva. Así se percibe mejor la escala de la ciudad: plazas abiertas, patios, escalinatas, estructuras cubiertas por vegetación y caminos que antes articulaban una urbe enorme.

En Tikal se calcula que existen más de 3.000 estructuras (entre templos, pirámides, palacios y altares). De este total, entre el 80% y el 90% permanecen ocultas bajo la densa selva petenera, apareciendo ante la vista como simples cerros cubiertos de tierra y vegetación. / Istock / THEPALMER

Mundo Perdido merece tiempo porque muestra otra capa del sitio. Allí aparecen pirámides, plataformas y espacios ceremoniales menos fotografiados que la Gran Plaza, pero muy útiles para comprender la evolución de Tikal. Desde Club Viajar y PANGEA recomiendan recorrer esta zona con guía para no quedarse solo en los templos más conocidos: las calzadas, las acrópolis y los conjuntos secundarios explicados ayudan a entender Tikal como una gran ciudad maya dentro de la selva llena de historia. Conviene llevar agua, calzado cómodo y no subestimar las distancias internas: el parque se recorre caminando, con calor húmedo y paradas que alargan la visita más de lo previsto.

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Fauna en Tikal: monos aulladores, tucanes y selva viva alrededor de las ruinas

En Tikal, la naturaleza forma parte de la experiencia. Antes de llegar a una plaza, puede aparecer el rugido grave de los monos aulladores entre las copas; al cruzar una calzada, un grupo de coatíes puede atravesar el sendero; y, sobre los árboles más altos, los tucanes y pavos ocelados recuerdan que esta antigua ciudad maya sigue dentro de un bosque tropical lleno de movimiento.

En el Parque Nacional Tikal (Petén, Guatemala) habitan tres especies de tucanes: el tucán pico iris (también llamado real), el tucancillo (de collar) y la pequeña tucaneta esmeralda. Es común observarlos libres en las copas de los árboles, en el dosel de la selva y alrededor de las plazas principales. / Istock / CHOUINARD_DUHAMEL_PHOTOGRAPHE

Caminar por Tikal exige mirar en dos direcciones al mismo tiempo. Abajo, la piedra marca el recorrido: escalinatas, estelas, templos y raíces que han ido ocupando los muros. Arriba, la visita continúa entre ramas que se mueven, monos araña saltando de árbol en árbol y aves que aparecen solo unos segundos antes de desaparecer otra vez en la vegetación. Esa convivencia entre ruina y vida salvaje es lo que hace que Tikal tenga un encanto especial.

Atardecer en Tikal: cuándo merece la pena ampliar la entrada

Al final del día, Tikal empieza a vaciarse y la selva recupera terreno. La piedra se vuelve dorada, las escalinatas pierden el calor acumulado y los senderos quedan casi en silencio, con algún crujido de ramas arriba y aves moviéndose entre las copas. Para quedarse fuera del horario habitual hace falta entrada especial y guía autorizado, así que conviene decidirlo antes de llegar.

La Isla de Flores (Petén) es un pintoresco pueblo colonial guatemalteco situado sobre el lago Petén Itzá. Destaca por sus calles empedradas, sus coloridas casas de estilo pastel y su rica historia como último refugio maya. / Istock / Oleh_Slobodeniuk

El atardecer merece la pena cuando el itinerario permite dormir cerca del parque o en Flores sin salir corriendo después de la visita. El amanecer desde el Templo IV suele ser la opción más impactante por la mezcla de oscuridad, niebla y sonidos de la selva; la tarde, en cambio, permite despedirse de Tikal con menos gente y una luz más suave sobre los templos. Si el viaje lo permite, combinar ambos momentos da una lectura mucho más completa del lugar: la ciudad despertando entre monos aulladores y la piedra apagándose poco a poco al final del día.

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Pensar en Guatemala abre muchas posibilidades: Tikal, Flores, Antigua, el lago Atitlán, mercados indígenas, volcanes y otras ciudades mayas de Petén. Dar forma a todo eso con ayuda de expertos permite decidir cuántos días dedicar a cada zona, cuándo conviene dormir cerca del parque y cómo evitar que los traslados resten fuerza al viaje.

Antigua Guatemala es una joya colonial rodeada por tres imponentes volcanes / Istock / Sebastien Lecocq

La ventaja de un viaje personalizado está precisamente ahí: en adaptar el recorrido al tipo de experiencia que buscas, desde el amanecer en Tikal hasta una ruta más amplia por la cultura maya, la naturaleza y las ciudades coloniales de Guatemala.

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