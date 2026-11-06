La ciudad más mágica de Europa para hacer una escapada este Adviento: mercadillos navideños, festivales culturales y luces de colores en un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad

Las campanas empiezan a sonar mientras las fachadas se visten de luces. El ambiente huele a glühwein, el famoso vino caliente especiado. A lo lejos, un estruendo de cencerros anuncia el desfile de los Krampus, esas criaturas mitológicas, mitad cabras y mitad demonios, que, ataviadas con pieles de oveja y cuernos, asustan a la multitud mientras acompañan a San Nicolás. Así enciende Salzburgo su magia de Adviento.

Christkindlmarkt de Salzburgo / Tourismus Salzburg GmbH

El mercadillo navideño que querrás visitar antes de que termine 2026

La energía festiva se concentra de forma especial en el casco antiguo, declarado Patrimonio de la Humanidad, cuyas calles conducen a la estampa más emblemática de estas fechas, Christkindlmarkt. El célebre mercado navideño, abierto entre el 19 de noviembre y el día de Año Nuevo, se asienta en la Domplatz, la plaza de la Catedral; y en plaza Residenz, abrazada por bellas casonas cuyas puertas lucen coronas de Adviento con cuatro velas que se van encendiendo progresivamente cada domingo anterior a Nochebuena.

Adviento en Salzburgo / HECHTFISCH, Moritz Meixner

Perderse entre sus cabañas de madera es descubrir figuras talladas a mano y adornos de cristal soplado, pero también envolverse con el aroma a castañas asadas y repostería típica, entre la que destacan los Lebkuchen (galletas de jengibre) y los Vanillekipferl, unos irresistibles dulces de vainilla y almendra. Más allá del mercado principal, sobresalen clásicos como el Weihnachtsmarkt, ideal para disfrutar de los jardines de Mirabell, o el íntimo Sternadvent mit Wintermarkt, ubicado entre las calles Getreidegasse y Griesgasse.

Sin embargo, uno de los secretos mejor guardados por los lugareños es el mercado benéfico Adventmarkt St. Leonhard, que abre sus puertas únicamente los cuatro fines de semana de Adviento.

La catedral de Salzburgo en invierno / G.Breitegger

Las citas musicales que no te puedes perder este Adviento en Salzburgo

La música, alma indiscutible de esta ciudad, se cuela por todos sus rincones, con conciertos de diversa índole. Al caer la tarde, los trompetistas del tradicional Turmbläser se asoman los jueves y sábados a la Residenzplatz para regalar sus melodías al público; mientras que los miércoles es el turno de los jóvenes músicos (junge Bläser) en la Domplatz.

Sin embargo, una de las experiencias sublimes del Adviento es al Salzburger Adventsingen. Este icónico encuentro festivo, que combina música folclórica con representaciones escénicas sacras, celebra sus 80 años reuniendo a unos 32.000 espectadores de 45 países en la Gran Casa del Festival. Para conmemorar su gran edición, el festival presenta “El gran misterio”, un oratorio escénico con 13 funciones exclusivas. Como complemento a esta importante parte de la memoria cultural de Salzburgo, el Salzburger Heimatwerk inaugura, el 20 de noviembre, una exposición en la Nueva Residencia, con una selección de fotografías y objetos con los que descubrir los entresijos del evento.

Mercado de Adviento en Salzburgo / Oesterreich Werbung, Lisa Eiersebner

Visitas desde Salzburgo: de las mejores vistas de la ciudad a un palacio barroco que se transforma en calendario de Adviento

Para contemplar toda esta postal festiva a vista de pájaro, conviene subir en funicular hasta la fortaleza de Hohensalzburg. Su patio interior esconde un mercado de artesanía rodeado de las mejores panorámicas de la ciudad. Desde lo alto, el río Salzach serpentea entre las majestuosas torres de las iglesias que parecen competir en belleza con las cumbres alpinas teñidas de invierno.

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Una vez que las luces de la noche se han prendido, el Palacio de Hellbrunn, situado a apenas cinco kilómetros hacia el sur, ofrece otro de los idílicos escenarios para disfrutar de la ocasión, empezando por su fachada barroca, convertida temporalmente en un enorme calendario de Adviento, y continuando por su bosque de más de 700 abetos decorados con guirnaldas luminosas y diez mil bolas rojas.

Este año, su mercado navideño festeja su 25 aniversario, consolidándose como un buen punto para probar la gastronomía austriaca y combatir el frío gracias a sus contundentes sopas, salchichas, patatas o quesos. Eso sí, siempre hay que dejar un hueco para dos delicias que se pueden disfrutar todo el año: las Salzburger Nockerl, unos suflés esponjosos que simbolizan las tres pequeñas montañas de la ciudad cubiertas de azúcar, y los Bauernkrapfen, una especie de buñuelos fritos y crujientes coronados con chucrut o mermelada de albaricoque.

El calendario de Adviento de Hellbrunn y su mercado navideño / Tourismus Salzburg GmbH

Qué hacer en Salzburgo en Adviento: las citas culturales que no te puedes perder

La oferta festiva se completa con el Winterfest, la gran cita con las artes escénicas que tiene lugar en el parque Volksgarten. Con más de un cuarto de siglo de historia, este circo de referencia ofrecerá la rompedora propuesta de la compañía japonesa Cirquework Yoah desde el 25 de noviembre.

Salzburgo nevado durante el invierno / G.Breitegger

El encanto salzburgués de este periodo se refugia también en museos como el Salzburger Weihnachtsmuseum (Museo de la Navidad) o el conjunto del DomQuartier, donde se exhibe la exposición “La Cruz de Ruperto”, la mayor cruz metálica de la Alta Edad Media. Para exprimir las visitas, la Salzburg Card resulta una gran aliada al incluir el acceso gratuito a todos los museos, además de otras ventajas y descuentos. Sin duda, un mes único para viajar a Salzburgo y experimentar la estimulante cuenta atrás navideña.