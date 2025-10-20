La ciudad italiana perfecta para descubrir en un fin de semana: atravesada por el río Arno, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad
Llena de historia y cultura, esta ciudad fue la capital de Italia durante la Unificación italiana entre 1865 y 1871.
Fundada por Julio César en el 59 a.C., la ciudad que actualmente conocemos con el nombre de Florencia fue bautizada como Florentia, que en latín significa “florecimiento”. Capital de la región de la Toscana, es el lugar donde, durante la segunda mitad del siglo XIV, surgió el Renacimiento, por lo que se la considera una de las cunas mundiales del arte. Con numerosas obras arquitectónicas de la época medieval y renacentista, la ciudad vivió su mayor esplendor bajo el dominio de la dinastía Médici, una poderosa familia que se erigió por ser mecenas de artistas y científicos de la época.
Con una población aproximada de 360.000 habitantes, Florencia es perfecta para visitar en 2 o 3 días, en los cuales podrás pasear por sus calles empedradas llenas de encanto, con iglesias escondidas en cada esquina, y por donde se respira arte a cada paso. Además, como buena ciudad italiana que es, en ella podrás disfrutar de la mejor gastronomía local, con todo tipo de restaurantes, trattorias y osterias con una gran oferta de platos típicos del país.
Florencia es principalmente un destino cultura, donde visitar museos y deleitarse con los monumentos arquitectónicos que encontramos repartidos por la ciudad, siendo el más destacado de todos, como es de suponer, la Catedral de Santa María del Fiore. Pero también vale mucho la pena perderse por sus callejones estrechos, descubrir sus mercados, e incluso curiosear en alguna de las muchas tiendas especializadas en cuero y piel.
Piazza della Repubblica
Cerca de la Piazza del Duomo se encuentra esta emblemática plaza porticada, situada en el punto en que se cruzaban las vías romanas Decumano Maximos y Cardo, y punto de reunión de los florentinos. Rodeada de restaurantes y bares donde poder comer algo, sus elementos más destacados son la Columna de la Abundancia, que representa a la Diosa de la Fortuna, y un gran arco triunfal, así como el hermoso tiovivo que hay en uno de los lados.
Ponte Vecchio
Sostenido por tres arcos, cruza el Arno en su punto más estrecho y es uno de los puentes más famosos del mundo. Está considerado el puente más antiguo de toda Europa, y destaca por las casas de colores ocres que cuelgan en ambos laterales. Aunque hoy en día está ocupado en su totalidad por tiendas de orfebrería, en su origen eran los mercaderes los que comerciaban aquí, siendo los carniceros los que tenían una mayor presencia.
Basílica de la Santa Croce
Una de las iglesias más conocidas de la ciudad, este impresionante monumento arquitectónico es reconocido como el “Panteón de las glorias italianas”, pues en su interior se encuentran las sepulturas de personajes tan ilustres como Dante Alighieri, Nicolás Maquiavelo, Miguel Ángel Buonarroti, o Galileo Galilei, entre otros.
Una curiosidad sobre la iglesia es que fue el lugar donde, en 1817, el escritor francés Stendhal padeció lo síntomas de lo que a partir de entonces se conoce como síndrome de Stendhal.
Piazza della Signoria
En el corazón de la ciudad encontramos esta plaza que es un museo al aire libre. El elemento clave de la plaza es el Palazzo Vecchio, construido en el siglo XIV y del que destaca la Torre di Arnolfo, con una altura de 95 metros. Repartidas por la plaza están algunas de las esculturas más famosas de la ciudad, como la fuente de Neptuno, las esculturas de mármol de Hércules y Caco, y la réplica del David de Miguel Ángel, siendo la Galería de la Academia el lugar donde está la original. A la derecha del Palazzo Vecchio está la Logia dei Lanzi, una galería porticada que alberga numerosas esculturas que pertenecieron a la colección de los Médici, como el Rapto de las Sabinas o Perseo con la cabeza de Medusa.
Museos
Como hemos mencionado antes, Florencia es una de las capitales mundiales del arte, por lo que acoge cantidad de museos de alto calibre. Al lado de la Piazza della Signoria se encuentra uno de los más conocidos, la Galleria degli Uffizi, que alberga una de las mayores colecciones de pintura del mundo, donde destacan sobretodo “El nacimiento de Venus” y “Primavera” de Boticelli, “La Anunciación” de da Vinci, o “Judit decapitando a Holofernes” de Artemisia Gentileschi.
Es en la Galleria dell’Academia donde encontramos la famosísima estatua del David de Miguel Ángel, obra maestra del Renacimiento. Destacan también el “Venus y cupido” de Pontormo, o “El árbol de la vida” de Pacino di Buonaguida.
Síguele la pista
Lo último