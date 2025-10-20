La ciudad italiana perfecta para descubrir en un fin de semana: atravesada por el río Arno, su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad

En el corazón de la ciudad encontramos esta plaza que es un museo al aire libre. El elemento clave de la plaza es el Palazzo Vecchio, construido en el siglo XIV y del que destaca la Torre di Arnolfo, con una altura de 95 metros. Repartidas por la plaza están algunas de las esculturas más famosas de la ciudad, como la fuente de Neptuno, las esculturas de mármol de Hércules y Caco, y la réplica del David de Miguel Ángel, siendo la Galería de la Academia el lugar donde está la original. A la derecha del Palazzo Vecchio está la Logia dei Lanzi, una galería porticada que alberga numerosas esculturas que pertenecieron a la colección de los Médici, como el Rapto de las Sabinas o Perseo con la cabeza de Medusa.