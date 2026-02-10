La ciudad más infravalorada de Europa es una de las más bonitas: murallas con vistas al mar, noches a 50 euros y casco antiguo Patrimonio de la Humanidad

Muy cerca se levanta la Catedral de la Asunción, del siglo XVII, algo pequeña pero llamativa, con esculturas exteriores que no nos sacan del país de la bota. A nivel religioso también es fundamental la iglesia de San Ignacio, el templo jesuita que es prácticamente igual que el de Roma. Su escalinata es uno de los escenarios más emblemáticos de 'Juego de Tronos'. Pero la mayor magia se da en la calle Stradun, de 280 metros de largo con la torre del monasterio al fondo.