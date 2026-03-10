La ciudad más infravalorada de Europa es también la más barata y sorprendente: su casco antiguo esconde edificios históricos de colores pastel, plazas barrocas y casas con ojos en los tejados

Si te fijas, verás que algunos de los tejados de las casas de Sibiu tienen un tipo de ventanas que parecen ojos. Se llaman Ochii Sibiului, y servían para ventilar los áticos y permitir el paso de la luz. Sin embargo, popularmente se dice que están ahí para vigilar a las personas y controlar la ciudad, lo cual da una sensación de que la localidad nunca descansa. Actualmente son uno de los puntos más turísticos de la zona, y cada vez son más personas las que quieren sentir cómo Sibiu les observa. Según se dice, es la “ciudad donde las casas no duermen”.