La ciudad más infravalorada de Europa es también la más barata y sorprendente: su casco antiguo esconde edificios históricos de colores pastel, plazas barrocas y casas con ojos en los tejados
Fue fundada en el siglo XII y es conocida como la “ciudad donde las casas no duermen”.
Pese a ser un continente pequeño, Europa es uno de los lugares más diversos del mundo ya que cuenta con sitios que, pese a estar muy cerca, tienen una cultura y paisajes completamente diferentes. Cuando pensamos en hacer un viaje dentro de ella, inconscientemente nos vamos a los lugares más populares como Roma, París, Londres, Madrid o Barcelona, pero Europa cuenta con infinitud de joyas que, si bien son menos conocidas, son también impresionantes.
En concreto, hay una ciudad en el sureste del continente que, aparte de tener un casco antiguo espectacular con una arquitectura única, es uno de los destinos más baratos que existen en Europa, con hoteles de 4 estrellas por menos de 40 euros la noche. Se encuentra dentro de uno de los países más infravalorados, en el que se dice que nació una de las leyendas más famosas del mundo.
La ciudad de color pastel
Hablamos de Sibiu, uno de los lugares más bonitos de Rumanía y una de las ciudades más desconocidas de Europa que cuenta con más de 130.000 habitantes. Se encuentra en la zona de Transilvania, donde se dice que hace siglos nació el Conde Drácula, y fue fundada en el siglo XII por colonos sajones alemanes, consolidándose en ese momento como un centro comercial y cultural.
Si visitas Sibiu, una de las cosas que más te llamarán la atención será su casco histórico medieval, ya que sus edificios son de colores pastel. Algunos de ellos son el Palacio Brukenthal, una residencia de estilo barroco tardío construida en el siglo XVIII para el barón Samuel von Brukenthal; la Casa Artelor, un centro cultural y espacio expositivo; o la Casa Lutsch, un edificio barroco reformado en 1830.
Unas casas que te observan
Dentro de este casco y junto a varios de los monumentos más importantes de la ciudad se encuentran la Piața Mare (o Plaza Grande), la Piața Mică (o Plaza Pequeña) y la Piața Huet, 3 plazas barrocas que forman parte del corazón de la localidad. Funcionan como punto de encuentro y cuentan con unos edificios que parece que te están observando.
Si te fijas, verás que algunos de los tejados de las casas de Sibiu tienen un tipo de ventanas que parecen ojos. Se llaman Ochii Sibiului, y servían para ventilar los áticos y permitir el paso de la luz. Sin embargo, popularmente se dice que están ahí para vigilar a las personas y controlar la ciudad, lo cual da una sensación de que la localidad nunca descansa. Actualmente son uno de los puntos más turísticos de la zona, y cada vez son más personas las que quieren sentir cómo Sibiu les observa. Según se dice, es la “ciudad donde las casas no duermen”.
