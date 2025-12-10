La ciudad con más iglesias del mundo: tiene más de 900 templos, obras maestras únicas y basílicas que marcaron la historia

Hay ciudades que se visitan y pasan por tu vida sin pena ni gloria, y luego está Roma. Uno llega con la idea de conocer la capital italiana y acaba descubriendo que es, en realidad, un enorme libro abierto donde cada esquina tiene un pie de página. Y aunque muchas veces se habla de su gastronomía, de sus plazas o de su carácter, hay un dato que sigue asombrando, y es que es la ciudad con más iglesias del mundo, con más de 900 templos católicos repartidos por su casco urbano. Ninguna otra capital se acerca a esa cifra.