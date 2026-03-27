Esta ciudad francesa es perfecta para una escapada: a menos de 20 kilómetros de la frontera con España, en los márgenes de un río y con una catedral Patrimonio de la Humanidad

Paseando por las calles del centro histórico de la ciudad podrás recorrer calles tan bonitas como la Rue du Port Neuf, la Rue des Basques o la Place des Cinq Cantons, en la que confluyen cinco de las principales calles del barrio. Podrás pasear también por la orilla de los ríos Nive (Errobi en euskera) y Adur, los cuales confluyen en el centro de la ciudad. Otros elementos muy destacados del casco antiguo de Bayona son el Château Vieux, un castillo datado del siglo XI, o el pequeño tramo de la antigua muralla que rodeaba la ciudad, el cual se extiende muy cerca de la catedral. Las varias fortificaciones que hay repartidas por diferentes puntos del barrio, y las diversas puertas que en la Edad Media daban acceso al interior de la muralla (siendo la maravillosa Puerta de España una de ellas) son otros lugares muy dignos de visitar.