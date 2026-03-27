Esta ciudad francesa es perfecta para una escapada: a menos de 20 kilómetros de la frontera con España, en los márgenes de un río y con una catedral Patrimonio de la Humanidad
Las calles de esta histórica ciudad todavía conservan la atmósfera y magia de cuando se fundó, hace más de mil años.
En el departamento de los Pirineos Atlánticos, y a escasos kilómetros tanto de la costa del mar Cantábrico y la frontera con España, en la región del País Vasco francés se halla una ciudad de belleza y encanto únicos; una ciudad con más de mil años de antigüedad en la que historia, arte, gastronomía y naturaleza hacen que visitarla se convierta en una experiencia sin igual.
Hablo, como no podía ser de otra manera, de la preciosa ciudad de Bayona, fundada a mediados del siglo X y construida sobre un antiguo castrum romano datado del siglo IV. A lo largo de los once siglos de historia que tiene la ciudad, Bayona ha ido cultivando un patrimonio cultural e histórico de lo más rico y diverso, con hermosos monumentos repartidos por la ciudad y un ambiente que parece llevarnos de vuelta al pasado; es por todo esto que, desde 2011, Bayona forma parte de la red de “Villes et Pays d’art et d’histoire”, un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura a todas aquellas localidades que ponen en valor su patrimonio material e inmaterial.
Una joya por descubrir
Con una población de casi 55 mil habitantes, la ciudad de Bayona se ofrece como una opción perfecta para una corta escapada, ya sea en familia, pareja, amigos, o simplemente solo. Y es que, al tener unas dimensiones reducidas, y encontrarse tan cerca de España, llegar a ella es de lo más fácil y en tan solo un par de días se pueden descubrir la gran mayoría de sus rincones más especiales.
El lugar más mágico de la ciudad lo encontrarás en el corazón del casco histórico; la Catedral de Santa María, construida entre los siglos XIII y XVI e incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad debido a que se encuentra en el Camino de Santiago, es la verdadera joya de la corona. Además de las dos impresionantes torres de aguja que flanquean la fachada principal y el magnífico claustro, destaca sobre todo su interior, decorado con pinturas de leopardos ingleses (testimonio del vínculo que Bayona tuvo con la corona inglesa durante más de tres siglos).
Paseando por las calles del centro histórico de la ciudad podrás recorrer calles tan bonitas como la Rue du Port Neuf, la Rue des Basques o la Place des Cinq Cantons, en la que confluyen cinco de las principales calles del barrio. Podrás pasear también por la orilla de los ríos Nive (Errobi en euskera) y Adur, los cuales confluyen en el centro de la ciudad. Otros elementos muy destacados del casco antiguo de Bayona son el Château Vieux, un castillo datado del siglo XI, o el pequeño tramo de la antigua muralla que rodeaba la ciudad, el cual se extiende muy cerca de la catedral. Las varias fortificaciones que hay repartidas por diferentes puntos del barrio, y las diversas puertas que en la Edad Media daban acceso al interior de la muralla (siendo la maravillosa Puerta de España una de ellas) son otros lugares muy dignos de visitar.
Cultura y naturaleza
El museo más importante que alberga Bayona es el Musée Bonnat-Helleu, un museo de bellas artes inaugurado en 1897 y bautizado en honor al pintor realista Léon Bonnat, hijo ilustre de la ciudad y principal impulsor del museo. Con más de mil obras expuestas para los visitantes, además de obras de Bonnat, el museo alberga obras de algunos de los artistas europeos más importantes de todos los tiempos, como Rubens, El Greco o Van Dyck, así como una de las colecciones de artes gráficas más ricas del mundo, con creaciones de da Vinci, Miguel Ángel o Rembrandt.
Muy cerca el uno del otro, encontrarás el Jardín Léon Bonnat, bautizado en memoria del artista y uno de los principales pulmones verdes de la ciudad, y el Jardín Botánico. Situado junto a la muralla, el Jardín Botánico ocupa un espacio de 3 mil metros cuadrados y está diseñado al estilo japonés, con estanques llenos de peces e incluso alguna que otra tortuga, un pequeño puente, y una cascada. A diferencia de otros jardines botánicos tradicionales, aquí las flores no se disponen según familias, sino según colores y olores.
Gastronomía de rechupete
Llena de restaurantes y bistrós en los que se sirve tanto comida vasca como francesa, Bayona es especialmente conocida por dos productos: el jamón y el chocolate. Representando el 20% de la producción nacional de jamón curado, el jamón de Bayona es uno de los productos alimentarios más preciados de la ciudad, cuya historia podrás descubrir en el museo del jamón de la Charcutería Aubard. Por otro lado, en la visita al Museo del Chocolate aprenderás más acerca del oficio de chocolatero y la historia de este delicioso dulce en el país, además de degustar algunos de los mejores productos elaborados allí mismo.
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