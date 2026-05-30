La ciudad francesa que Victor Hugo bautizó como “la ciudad de los cien campanarios”: conserva uno de los cascos medievales más impresionantes de Europa y está ligada para siempre a Juana de Arco

Rouen es un destino que tienes que incluir sí o sí en tu lista de lugares a los que hacer una escapada. ¡Y está a tan solo dos horas en tren desde París! La capital de Normandía es conocida por su impresionante arquitectura medieval, su legado artístico y su papel clave en la historia de Francia.

Es la capital histórica de Normandía / Istock

El pasado medieval de Roeun aparece por todas partes, y lo encontrarás apenas caminando unos minutos por el centro. Muchas calles, iglesias y plazas conservan buena parte del aspecto que tuvieron hace siglos.

Juan Coma

Fue precisamente esa acumulación de torres e iglesias la que llevó a Victor Hugo a definir Rouen como “la ciudad de los cien campanarios” al quedar fascinado por el inmenso patrimonio gótico de la urbe. Rouen llegó a convertirse durante la Edad Media en una de las ciudades más importantes del norte europeo y todavía hoy mantiene uno de los cascos históricos más reconocibles de Francia.

Un casco medieval que sobrevivió durante siglos junto al Sena

El corazón histórico de Rouen (o Ruan, en castellano) conserva una enorme concentración de edificios medievales y renacentistas. En muchas calles puedes seguir encontrando casas de entramado de madera con fachadas inclinadas construidas entre los siglos XV y XVI, especialmente en las zonas próximas a la plaza del Vieux-Marché y alrededor de la catedral.

A diferencia de otras ciudades francesas muy transformadas urbanísticamente durante el siglo XIX, Rouen ha logrado conservar buena parte de su trazado histórico original, aunque parte del centro sufrió daños durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue restaurado.

El casco histórico de Rouen / Istock / Boris Breytman

La catedral gótica que fascinó a Monet

El monumento más famoso de Rouen es la catedral de Notre-Dame, una de las grandes obras del gótico francés. Su fachada monumental y la aguja neogótica levantada en el siglo XIX dibujan el perfil de la ciudad. Entre 1876 y 1880, además, la catedral fue oficialmente el edificio más alto del mundo tras la finalización de su aguja de hierro fundido. La torre más alta alcanza los 151 metros, lo que a día de hoy la convierte en una de las catedrales más altas de Francia.

La catedral de Notre-Dame de Rouen / Istock / " "

La catedral está también muy ligada a Claude Monet, que realizó aquí su famosa serie de pinturas donde representa cómo la luz evoluciona a lo largo del día sobre la fachada del edificio.

Otro de los puntos más importantes de la catedral es que en su interior está enterrado el corazón de Ricardo Corazón de León, duque de Normandía y una de las figuras más importantes de la Edad Media europea.

Juana de Arco y uno de los episodios más conocidos de la historia francesa La historia de Rouen quedó unida para siempre a Juana de Arco en 1431. La joven fue juzgada aquí durante la Guerra de los Cien Años y posteriormente quemada en la hoguera en la actual plaza del Vieux-Marché, uno de los lugares más visitados del centro histórico y que hoy conserva una gran cruz que recuerda el lugar de la ejecución. En este espacio también se encuentra la moderna iglesia de Santa Juana de Arco, construida en 1979 en su honor. Muy cerca aparece además el Historial Jeanne d’Arc, un museo dedicado a la vida, el juicio y la memoria histórica de este personaje tan relevante en la historia.

Iglesias, relojes astronómicos y calles llenas de entramados de madera

Más allá de la catedral, Rouen conserva un patrimonio monumental enorme para el tamaño de la ciudad. Uno de los elementos más conocidos es el Gros-Horloge, un gran reloj astronómico renacentista situado sobre un arco que atraviesa una de las calles más transitadas del centro histórico.

Uno de los elementos más conocidos es el Gros-Horloge / Istock

También destacan iglesias góticas como la de Saint-Maclou o la antigua abadía de Saint-Ouen, uno de los grandes conjuntos religiosos de Normandía.

Aunque el peso histórico domina claramente la imagen de Rouen, la ciudad mantuvo durante siglos una enorme importancia comercial gracias a su posición junto al Sena, que convirtió durante siglos a la ciudad en uno de los grandes puertos comerciales del norte de Francia. El río permitió conectar Normandía con París y favoreció el crecimiento de mercados, actividad portuaria y comercio de productos agrícolas y marítimos.