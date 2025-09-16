La ciudad más feliz del mundo nació como un pueblo pesquero habitado por vikingos: la escapada perfecta para un fin de semana en familia

Residencia de los regentes de Dinamarca hasta 1710, el castillo de Rosenborg, de principios del siglo XVII y de estilo renacentista, en su interior podemos explorar las diferentes salas reales, repletas de muebles antiguos, tapices y pinturas. Pero, lo que sin duda es más impresionante de este castillo, es la Cámara de las Joyas de la Corona, donde de guardan las coronas y joyas de la Casa Real de Dinamarca.