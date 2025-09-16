La ciudad más feliz del mundo nació como un pueblo pesquero habitado por vikingos: la escapada perfecta para un fin de semana en familia
La época ideal para visitar esta ciudad es por Navidad, cuando se llena de decoraciones y mercados navideños
Fundada alrededor del siglo X, la ciudad fue creciendo rápidamente gracias a su papel en el comercio de arenque, muy provechoso en la zona del mar Báltico. Es por eso que recibe su nombre, pues en danés “København” significa puerto del comercio.
La ciudad fue declarada la más feliz del mundo en 2025 por el Institute for Quality of Life, basándose en su enfoque por la sostenibilidad, la educación, y la calidad de vida. Además, en 2023 fue designada Capital Mundial de la Arquitectura por ser una ciudad sostenible, innovadora y cuna de grandes arquitectos.
Si bien la ciudad tiene su origen en el siglo X, la mayoría de sus edificios actuales son del 1700 en adelante. Esto es debido a que, durante el siglo XVIII, sufrió dos incendios devastadores que destruyeron la mayor parte de sus infraestructuras.
Un paseo por la ciudad
La calle peatonal más larga del mundo la encontramos en Copenhague. Se trata de Strøget, donde hay un montón de tiendas, entre las que destacan ejemplos del diseño escandinavo, y va desde el ayuntamiento hasta Kongens Nytorv, la plaza más famosad e la ciudad.
Pero no es solo Strøget lo que hay que visitar estando en la capital danesa. Aquí les dejamos una selección de sitios que deben visitar si se encuentran allí.
El puerto de Nyhavn, hogar de Hans Christian Andersen
Quizás el lugar más emblemático de Copenhague, el puerto de Nyhavn, con sus casas de diferentes colores alineadas a lo largo de su paseo, fue construido en el siglo XVII. De hecho, el edificio más antiguo que encontramos aquí es la casa azul del número 9, que data de 1661.
En el paseo destaca también la casa número 20, que fue hogar del conocido escritor Hans Christian Andersen, y donde escribió algunos de sus cuentos más famosos, entre ellos La Sirenita.
Al final del paseo, además, hay un ancla enorme que sirve como memorial para aquellos daneses que murieron en la Segunda Guerra Mundial.
Un regreso a la infancia
El mejor plan para hacer en família en Copenhague es una excursión a los Jardines Tivoli, uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo.
La mejor época para visitarlo es por Navidad, ya que durante ésta época el parque se llena de mercados navideños y decoraciones festivas.
El palacio del Rey
Residencia de los regentes de Dinamarca hasta 1710, el castillo de Rosenborg, de principios del siglo XVII y de estilo renacentista, en su interior podemos explorar las diferentes salas reales, repletas de muebles antiguos, tapices y pinturas. Pero, lo que sin duda es más impresionante de este castillo, es la Cámara de las Joyas de la Corona, donde de guardan las coronas y joyas de la Casa Real de Dinamarca.
Rodeando el castillo uno puede pasear, descansar, o incluso hacer un picnic, por los Jardines del Rey, el parque más antiguo de la ciudad.
Unas buenas vistas
A pocos minutos del castillo de Rosenborg está la Torre Redonda, o Rundetårn. Se trata del observatorio astronómico en funcionamiento más antiguo de Europa, y actualmente sirve como mirador.
Experiencia Religiosa
Construida durante el reinado de Christian IV, la Iglesia de Federico, conocida popularmente como la Iglesia de Mármol, es uno de los mayores exponentes de la arquitectura barroca en Copenhague. Además, su cúpula, una de las más grandes de escandinavia, está inspirada en la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Son muchas más las cosas por ver en Copenhague, como el Palacio de Christiansborg, la Plaza Kongens Nytorv, o la famosísima estatua de la Sirenita. Pero a partir de aquí, ya es usted quien debe disfrutar de esta magnifica ciudad.
