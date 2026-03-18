La ciudad más fascinante del mundo está repleta de palacios de madera, callejones con faroles y avenidas de neón: es una desconocida de Asia

Pensar en Seúl, Corea del Sur, es imaginar una escena muy concreta. Una puerta de madera se abre hacia un patio silencioso. Los tejados curvos dibujan sombras sobre la piedra y, al levantar la vista, aparecen edificios de cristal cubiertos de pantallas luminosas. Ese contraste explica por qué cualquier viaje a Corea del Sur empieza con una sensación clara: aquí el pasado y el presente no compiten, se superponen.