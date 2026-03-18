La ciudad más fascinante del mundo está repleta de palacios de madera, callejones con faroles y avenidas de neón: es una desconocida de Asia
En Seúl, Corea del Sur, conviven templos históricos, barrios creativos y mercados centenarios en una capital que se entiende caminando por ella.
Pensar en Seúl, Corea del Sur, es imaginar una escena muy concreta. Una puerta de madera se abre hacia un patio silencioso. Los tejados curvos dibujan sombras sobre la piedra y, al levantar la vista, aparecen edificios de cristal cubiertos de pantallas luminosas. Ese contraste explica por qué cualquier viaje a Corea del Sur empieza con una sensación clara: aquí el pasado y el presente no compiten, se superponen.
La capital surcoreana no se deja resumir en una sola imagen. Es una ciudad inmensa, con millones de habitantes, pero también es un mosaico de barrios con identidad propia. En una misma jornada puedes cruzar palacios centenarios, mercados llenos de vapor y distritos donde la creatividad urbana marca el ritmo.
En conversaciones viajeras dentro de PANGEA suele repetirse una idea: hay ciudades que se visitan y otras que se interpretan. Seúl pertenece claramente a la segunda categoría. ¿Cómo entender una capital donde los siglos se cruzan en cada esquina?
Seúl, el corazón urbano de Corea del Sur
Seúl es mucho más que la capital política del país. Es el centro cultural, tecnológico y creativo de Corea del Sur, una ciudad que ha sabido transformarse sin borrar las huellas de su pasado. Su crecimiento durante el último siglo fue rápido y a veces caótico, pero precisamente esa evolución explica su personalidad actual.
Caminar por Seúl significa atravesar diferentes capas urbanas. Hay avenidas modernas con arquitectura contemporánea y distritos financieros que muestran la cara más tecnológica del país. Pero basta desviarse unas calles para encontrar mercados tradicionales, templos budistas o callejones donde la vida cotidiana se mueve a otro ritmo.
El río Han, que divide la ciudad en dos grandes zonas, también refleja esa dualidad. Al norte se concentran muchos de los espacios históricos y barrios tradicionales. Al sur se despliega una ciudad más moderna, asociada al dinamismo económico y a los nuevos centros creativos.
Una capital que mezcla tradición milenaria y cultura contemporánea
Lo interesante de Seúl no es solo la coexistencia de épocas, sino cómo se relacionan entre sí. La arquitectura contemporánea no elimina lo antiguo, lo enmarca. Y lo tradicional no se convierte en museo: sigue formando parte de la vida diaria.
Ese equilibrio crea una experiencia urbana muy particular. A cada paso aparece un contraste nuevo. ¿Un templo silencioso entre rascacielos? ¿Un mercado tradicional junto a un distrito creativo? En Seúl esas escenas no son excepciones, son parte del paisaje.
Palacios, templos y memoria histórica en el centro de la ciudad
El corazón histórico de Seúl guarda algunos de los espacios más importantes de la dinastía Joseon, que gobernó Corea durante más de cinco siglos. Estos palacios no son simples monumentos: funcionan como recordatorios visibles de una historia que todavía forma parte de la identidad del país.
Entrar en uno de estos recintos cambia por completo la percepción de la ciudad. El ruido del tráfico desaparece, el espacio se abre y la arquitectura de madera domina el entorno. Los patios de piedra, los pabellones y los tejados tradicionales crean una atmósfera que parece separada del ritmo exterior.
Los rincones donde aún late la Corea más ancestral
El palacio más emblemático es Gyeongbokgung, construido en el siglo XIV y considerado el principal complejo real de la ciudad. Su entrada monumental conduce a patios amplios y pabellones decorados con policromías tradicionales.
Muy cerca se encuentra Changdeokgung, reconocido como Patrimonio de la Humanidad. Este palacio destaca por su relación con la naturaleza: edificios integrados en el paisaje, senderos entre árboles y un jardín secreto donde la corte encontraba un espacio de tranquilidad.
Recorrer estos lugares ayuda a entender algo esencial: en Seúl la historia no se observa desde lejos, se encuentra integrada en la vida urbana.
Barrios de Seúl que muestran diferentes caras de la ciudad
Uno de los aspectos más interesantes de Seúl es que cada barrio funciona como un pequeño universo. Cambia la arquitectura, cambia la energía de las calles y cambia incluso el tipo de actividades que dominan el espacio.
Algunos barrios conservan la estética tradicional de Corea, mientras que otros se han convertido en centros de creatividad contemporánea. Esta diversidad convierte cada paseo por la ciudad en una sucesión de ambientes muy distintos.
De Bukchon a Hongdae, calles con identidad propia
Bukchon Hanok Village es uno de los barrios más conocidos por su arquitectura tradicional. Sus casas de madera, llamadas hanok, se alinean en calles estrechas que permiten observar cómo era la vida en la capital durante siglos pasados.
Muy cerca aparece Ikseon-dong, una zona donde muchas de esas viviendas tradicionales han sido transformadas en cafeterías, pequeños restaurantes y tiendas creativas.
En contraste, Hongdae representa la escena cultural más joven de la ciudad. Arte urbano, música en directo y moda alternativa definen el ambiente de este distrito vinculado a la Universidad Hongik, visita que recomendamos desde Club VIAJAR y PANGEA.
Otro barrio que ha ganado protagonismo es Seongsu-dong, antiguo distrito industrial convertido en espacio creativo. Antiguas fábricas albergan ahora galerías, tiendas efímeras y cafés con arquitectura contemporánea.
Sabores de Seúl, Corea del Sur: mercados y comida callejera
Entender Seúl también significa acercarse a su gastronomía cotidiana. La comida callejera y los mercados tradicionales forman parte esencial de la vida urbana. Allí se mezclan residentes, visitantes y comerciantes en un ambiente que refleja la energía de la ciudad.
Estos espacios muestran una cocina basada en sabores intensos, técnicas tradicionales y recetas transmitidas durante generaciones.
Mercados donde la ciudad se reúne alrededor de la comida
El mercado de Gwangjang es uno de los lugares más conocidos para probar comida tradicional. Sus puestos ofrecen platos populares que se preparan frente a los visitantes, creando una atmósfera vibrante.
Entre los más famosos están el bindaetteok, una tortita crujiente elaborada con frijol mungo, y el tteokbokki, cilindros de arroz cocinados en una salsa picante característica.
Otro mercado imprescindible es Namdaemun, el más grande del país. Sus callejones albergan cientos de puestos donde se venden desde ingredientes frescos hasta platos listos para comer.
Al final, la gastronomía callejera revela una parte esencial de la ciudad: en Seúl la comida no es solo un placer, es también una forma de encuentro cotidiano.
Si recorres Seúl tendrás claro que la ciudad no se explica con una sola historia. Sus palacios, barrios creativos y mercados tradicionales forman parte de un mismo paisaje urbano donde las épocas conviven sin perder su identidad.
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