La ciudad europea más segura para hacer tu primer viaje sola: con uno de los parques de atracciones más antiguos del mundo, un canal lleno de casas de colores y una filosofía única
El destino perfecto para cogerle el gusto a las escapadas en solitario.
No hay discusión en que viajar es, sin duda, uno de los mayores y más antiguos placeres conocidos, pero eso no significa que siempre tenga un inicio cómodo. El salto de viajar acompañada a empezar una nueva aventura sola puede ser vertiginoso, y en este proceso, no todos los destinos valen.
Por supuesto, tu primer “solo trip” puede ser a cualquier parte del globo, pero entre volar al otro lado del mundo o a un país más cercano, creemos que es buen consejo ir ganando confianza desde las distancias cortas.
De todas formas, estamos convencidos de que no tardarás en cogerle el gusto, y por eso, para empezar, te proponemos el destino perfecto.
La ciudad del “hygge”
Hablamos por supuesto de la ciudad del Puerto de los Mercaderes, bautizada así por su pasado pesquero y traducción directa del danés Købmandshavn, conocida popularmente como Copenhague, una de las ciudades más tranquilas, seguras, igualitarias y sostenibles del mundo.
Con vuelo directo permanentemente desde Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante, además de las islas canarias y baleares, la isla es conocida por su ambiente relajado, una sensación que ya tiene nombre, y responde al “espíritu Hygge”, es decir, el arte de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, como el calor de una vela encendida, una bebida caliente, o una conversación agradable.
Su ritmo no atiende a prisas y, sin embargo, es una de las ciudades más adelantadas de Europa, siendo Dinamarca uno de los países con mayor paridad de género, y un índice de criminalidad y acoso callejero prácticamente inexistentes.
Un dato característico de esta curiosa ciudad es que hay más bicicletas que habitantes, y su metro, completamente automático, funciona las veinticuatro horas del día, dando servicio y seguridad en cualquier momento del día, un servilismo que acompaña el carácter amable de sus ciudadanos.
La igualdad de género está profundamente arraigada en la cultura danesa, sumada al respeto y la libertad identitaria que llevaron a legalizar las uniones entre personas del mismo sexo en 1989, por lo que este es sin duda el destino perfecto para mujeres e integrantes de colectivos que busquen una escapada en la que el itinerario sea lo único de lo que preocuparse.
Idioma, cultura, y destinos imprescindibles
Aunque el idioma oficial de Copenhague es el danés, podrás manejarte perfectamente hablando en inglés, puesto que lo aprenden en la escuela desde pequeños. Además, puedes acudir a grupos locales donde conocer gente, o lugares como el Absalon, centros comunitarios con cenas compartidas donde conocer a otros viajeros.
Y en lo que respecta al turismo la ciudad es completamente llana, por lo que no dudes en recorrerla a pie o en bicicleta a través de los caminos que acompañan su histórica red de canales, enmarcada entre fachadas de colores, y su reflejo en el agua, para disfrutar, tanto de los puntos turísticos, como del camino hasta ellos, ya que cada rincón es una joya arquitectónica asegurada.
Visita el Castillo de Rosenborg, un sueño escandinavo rodeado de jardines y un foso, custodio de las Joyas de la Corona y el Trono de los Leones de Plata de Copenhague; el diamante negro de la ciudad, la Biblioteca Real, esculpida en diamante negro y cristal, y reconocida como la biblioteca más grade de los países nórdicos.
El Cementerio de Assitens, un punto de paseo clásico para los ciudadanos locales, donde descansan los restos del famoso escritor Hans Christian Andersen; y por supuesto, al final del paseo del puerto, La Sirenita, una figura de apenas 125 centímetros y 180 kilos que representa el símbolo por excelencia de la ciudad, en honor, precisamente, al poeta y escritor danés.
Y por supuesto, su atractivo más señalado, Bakken (Dyrehavsbakken), el parque de atracciones más antiguo del mundo, en funcionamiento desde 1583, con montañas rusas de madera, un ambiente boscoso mágico, y, en sus alrededores, un centenario manantial.
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