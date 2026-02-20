La ciudad europea preferida de la clase media para viajar en primavera: es famosa por sus tulipanes, fue hogar de Van Gogh y se encuentra por debajo del nivel del mar

Esta es una de las ciudades más famosas de Europa. El aire huele a flores recién abiertas y la bicicleta marca el ritmo de vida cotidiano. Mientras tanto, sus canales, inscritos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, no son solo una postal perfecta: son la estructura íntima sobre la que la capital levantó su identidad urbana. Motivo más que suficiente para ser uno de los destinos europeos favoritos de la clase media: accesible, compacta y culturalmente vibrante, guarda historia entre sus calles y fue hogar del mismísimo Van Gogh.