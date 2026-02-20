La ciudad europea preferida de la clase media para viajar en primavera: es famosa por sus tulipanes, fue hogar de Van Gogh y se encuentra por debajo del nivel del mar
La abierta mentalidad de sus habitantes, la forma de entender la vida de esta ciudad europea, su historia y sus paisajes atraen a más de 20 millones de visitantes cada año.
Esta es una de las ciudades más famosas de Europa. El aire huele a flores recién abiertas y la bicicleta marca el ritmo de vida cotidiano. Mientras tanto, sus canales, inscritos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, no son solo una postal perfecta: son la estructura íntima sobre la que la capital levantó su identidad urbana. Motivo más que suficiente para ser uno de los destinos europeos favoritos de la clase media: accesible, compacta y culturalmente vibrante, guarda historia entre sus calles y fue hogar del mismísimo Van Gogh.
Célebre por sus tulipanes, símbolo nacional, Ámsterdam alcanza su máxima expresión en primavera. Los grandes campos florales se extienden en los alrededores con una estética colorista. Mercados, edificios modernistas y multitud de actividades que recorren sus canales son un atractivo inevitable para los turistas. Una de sus particularidades es que geográficamente desafía la lógica: gran parte de su territorio se encuentra por debajo del nivel del mar.
Allí un complejo sistema de diques, esclusas y bombeo mantiene a raya al agua desde hace siglos. Más de mil puentes cosen barrios y perspectivas, enlazando mercados flotantes como el Bloemenmarkt con patios ocultos y casas del Siglo de Oro. Cada tramo invita a alternar el paseo en bicicleta con el crucero fluvial, dos formas complementarias para disfrutar de la ciudad en su máximo esplendor.
La ciudad de los canales más colorida de Europa: la huella de Van Gogh
En la explanada de Museumplein se alza el Rijksmuseum, custodio de más de ocho siglos de arte neerlandés. Allí resplandece 'La ronda de noche' de Rembrandt y la delicadeza doméstica de 'La lechera' de Vermeer. A pocos pasos, el Museo Van Gogh despliega cerca de 200 obras que permiten seguir la evolución (y las sombras) del pintor. Las entradas para acceder se compran únicamente a través de la página web oficial con bastante antelación desde 25 euros.
Por otro lado, más íntima y conmovedora es la Casa de Ana Frank, en el Prinsengracht, donde el diario de una adolescente devuelve voz y espacio a la memoria del Holocausto. Y eso no es todo: el circuito cultural se amplía con el Stedelijk Museum, el audaz Museo Moco o la Casa Museo de Rembrandt, que recrea el taller del maestro. Incluso la Oude Kerk, la iglesia más antigua, dialoga con galerías y escaparates contemporáneos.
Qué más hacer en Ámsterdam si vas con amigos: gastronomía y planes
En barrios como Jordaan, el pulso cotidiano se percibe entre cafés bohemios y mercados callejeros. La noche se concentra en plazas animadas como Leidseplein o Spui, territorio de ‘brown cafés’ y música en directo. La experiencia se completa entre puestos del Albert Cuypmarkt, degustando stroopwafels, arenque o bitterballen, o en la Heineken Experience, donde la antigua fábrica se convierte en recorrido sensorial para el viajero... Un plan ideal para hacer con amigos.
¿Lo añadirías a tu lista de futuros viajes que hacer antes de morir? Nosotros no tenemos ninguna duda... ¡Incluso es perfecto para volver una segunda vez! O tercera, no te lo vamos a negar.
