La ciudad europea perfecta para recorrer después de los 65 años: distancias cortas, transporte ejemplar y uno de los centros históricos mejor conservados del continente
La ciudad eslovena de Liubliana combina diseño urbano Patrimonio de la Humanidad con una movilidad a la carta y espacios verdes, convirtiéndose en un destino cómodo, sostenible, e irresistible.
Con el tiempo todo se aprende, también a viajar, un arte que, aunque parezca sencillo, se perfecciona con el paso de los años. Y viajar, como andar en bicicleta, no se olvida ni se "pierde" y si eres de esos que piensa que los años no pesan, sino que acompañan, te traemos el destino perfecto para tu próximo viaje: una infraestructura impecable, capital verde, destino sostenible y un diseño urbano Patrimonio de la Humanidad que hará que cualquier viajero, independientemente de la edad, disfrute de esta ciudad impecable.
Hablamos de Liubliana, Eslovenia, una desconocida del este que ya se está haciendo un hueco entre los favoritos de Europa. Ubicada entre los Alpes y el mar Adriático, este icono en el corazón del continente permite una transición espectacular desde puntos indispensables del país, como el Lago Bled, hasta las costas mediterráneas del país. Pero la magia está en su centro, y hoy cualquiera puede descubrirla.
Una ciudad con movilidad a la carta
Gracias al plan estratégico de visión llevado a cabo por el Ayuntamiento de la ciudad en 2025, así como los avances implementados hasta la fecha, Liubliana cuenta con un despliegue de medios para recorrer sus calles sin precedentes, permitiendo conocerla desde sus cimientos. Y en esta organización perfecta, destacan tres imprescindibles que terminarán de convencerte.
En 2007, la ciudad daba el paso definitivo hacia la sostenibilidad al cerrar por completo su centro histórico al tráfico de vehículos a motor. Esta medida derivó con el tiempo en una zona peatonal continua de unas 20 hectáreas, consolidándose como el mayor espacio sin coches de toda la Unión Europea, lo que le valdría años más tarde, en 2016, el título de Capital Verde Europea.
Pero esto puede hacer de tu recorrido un paseo interminable, un hándicap que la ciudad ya tenía previsto y corrigió implementando el servicio "Kavalir" (en castellano, el caballero). Se trata de una flota de pequeños vehículos eléctricos bautizados bajo este nombre, cuya función es clara: transportarte hacia donde lo necesites. Hablamos de un servicio gratuito sin una ruta fija, centrado principalmente en personas mayores o con movilidad reducida, aunque también disponible para familias con niños o, en general, cualquiera que realmente lo necesite.
Estos vehículos están operativos de 6:00 a 22:00 horas y su dinámica es la misma que la de un taxi tradicional: se pueden parar en la calle alzando la mano o solicitarlos llamando por teléfono. Una vez a bordo, solo tendrás que indicar a qué punto quieres que te lleve, eso sí, siempre dentro del casco antiguo.
Además, las calles están completamente rediseñadas para hacer de estas un uso accesible para cualquier usuario. Esto incluye: un pavimento rediseñado eliminando barreras arquitectónicas, aceras ensanchadas, bordillos rebajados y autobuses urbanos con rampas automáticas y sistemas de aviso acústico y visual, que circulan por los márgenes de las zonas peatonales.
Así, la ciudad se ha ganado los títulos de Capital Verde Europea, por su gestión de residuos, sus 542 metros cuadrados de espacio verde por habitante, entre ellos el Parque Tivoli, y la peatonalización del centro histórico; pertenecer al top 100 de Destinos Sostenibles, incluida diez veces consecutivas en este listado internacional, y siendo la única con este récord; y el título de Patrimonio Mundial de la Unesco, otorgado en 2021 al trazado urbano y de ingeniería del arquitecto Jože Plečnik.
Cómo llegar
En los meses de verano, la ciudad cuenta con vuelos directos desde Madrid y Barcelona, en un trayecto de 2 horas y 45 minutos aproximadamente. Desde el Aeropuerto de Liubliana-Jože Pučnik, unos 26 kilómetros lo separan hasta llegar a la capital eslovena.
Qué visitar en Liubliana
Empezando por la obra del mismo arquitecto que trazó las calles de la ciudad, Jože Plečnik, conocido como el Gaudí esloveno, creó un sistema de puentes que unen monumentos históricos, parques y plazas públicas mediante un entramado arquitectónico cuyo colofón descansa en el Puente Triple o Tromostovje, que conecta la plaza principal de la ciudad con un antiguo mercado contiguo.
Con un marcado estilo modernista con carácter de Art Nouveau, el arquitecto ayudó a redefinir los escasos desperfectos que ocasionó el terremoto de 1895, siendo uno de los impulsores por excelencia de la arquitectura en la ciudad.
El arte continúa su despliegue en El Puente de los Dragones, una obra maestra del estilo mencionado de principios del siglo XX, custodiado por cuatro imponentes esculturas de dragones, el símbolo mitológico y heráldico de la ciudad; y culminando el podio de recomendaciones, el Castillo de Liubliana se corona como una fortaleza medieval sobre la colina que se impone en la ciudad. Original del siglo XI, hoy está rehabilitado, y ofrece museos accesibles y las mejores vistas de la urbe con los Alpes como telón de fondo.
Además, para subir al icónico Castillo de la ciudad, se ha instalado un funicular totalmente adaptado para sillas de ruedas y movilidad reducida, por lo que ya no existe excusa para no visitar sus muros.
Y si te entra el apetito no olvides visitar el Mercado Central, diseñado por el propio Plečnik, un espacio al aire libre donde cada viernes la cocina abierta ofrece un espectáculo gastronómico en directo. ¿Qué probar? Toma nota: primero el Kranjska klobasa, salchicha con indicación geográfica protegida, en un plato tradicional y sabrosa; los Štruklji, rollos de masa rellenos, dulces o salados, con guarnición o postre; y por último el Potica, el postre nacional por excelencia, un bizcocho enrollado y relleno tradicionalmente de nueces, típico en festividades.
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