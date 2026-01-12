La ciudad europea perfecta para visitar este invierno: con uno de los festivales más importantes del mundo, monumentos impresionantes y un castillo sacado de un cuento
Es uno de los lugares más impresionantes de Europa y el mejor destino para este año.
Si estás buscando un destino para viajar este año, nosotros te traemos la mejor recomendación. Es una de las ciudades más bonitas de Europa y la tercera más grande de su país con aproximadamente medio millón de habitantes y, pese a no estar rodeada de mar, es perfecta para hacer surf. Además, muy cerca de ella está un castillo que inspiró al mismísimo Walt Disney.
Este lugar se encuentra en Alemania y, aparte de tener una arquitectura increíble y ser un centro económico muy importante, es sede del festival de cerveza más grande del mundo y de uno de los equipos de fútbol más famosos. Es el destino perfecto para los amantes de la tradición y la modernidad.
Una de las plazas más bonitas del mundo
Hablamos de Múnich, una de las ciudades más bonitas de Alemania. En ella podrás visitar lugares como la Iglesia de San Pedro, desde donde tendrás una visión de 360 grados de la ciudad; Residenz, un palacio que sirvió como residencia de la monarquía bárbara durante más de medio milenio; o Viktualienmarkt, un mercado con más de un centenar de puestos de todo tipo.
Sin embargo, su joya de la corona es Marienplatz, una de las plazas más bonitas de todo Europa en la que encontrarás lugares como el Antiguo Ayuntamiento, construido en el siglo XV y restaurado manteniendo su estilo gótico tras la II Guerra Mundial, o el Nuevo Ayuntamiento, construido entre finales del siglo XIX y principios del XX con un estilo neogótico.
Un destino ‘surfero’ que no tiene costa
Pese a no tener costa, Múnich es un destino popular para los amantes del surf gracias al canal Eisbach, donde se forman olas artificiales que hacen que sea el lugar perfecto para practicar este deporte. Además, se encuentra en Englischer Garten, un parque perfecto para desconectar del barullo de la ciudad y hacer un poco de senderismo.
La ciudad que inspiró a Walt Disney
Múnich es la mezcla perfecta entre tradición y modernidad, con calles antiguas llenas de locales modernos. Además, es perfecta por su gran oferta de actividades con museos como el de BMW, ya que es la ciudad que vio nacer a la marca, o festivales como el Oktoberfest, el cual se celebra entre septiembre y octubre y es la fiesta de la cerveza más famosa del mundo. También es la ciudad del Bayern de Múnich, por lo que si te gusta el fútbol debes llevarte algún recuerdo.
Además, a tan solo dos horas en tren se encuentra el Castillo de Neuschwanstein, un lugar cuya construcción fue ordenada por Luis II de Baviera y que sirvió como inspiración para Walt Disney a la hora de diseñar el Castillo de la Bella Durmiente. Si tienes la posibilidad de visitarlo, tanto este palacio como toda la ciudad van a dejarte completamente enamorado.
Síguele la pista
Lo último