La ciudad europea perfecta para visitar este invierno: con uno de los festivales más importantes del mundo, monumentos impresionantes y un castillo sacado de un cuento

Múnich es la mezcla perfecta entre tradición y modernidad, con calles antiguas llenas de locales modernos. Además, es perfecta por su gran oferta de actividades con museos como el de BMW, ya que es la ciudad que vio nacer a la marca, o festivales como el Oktoberfest, el cual se celebra entre septiembre y octubre y es la fiesta de la cerveza más famosa del mundo. También es la ciudad del Bayern de Múnich, por lo que si te gusta el fútbol debes llevarte algún recuerdo.