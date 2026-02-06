La ciudad europea perfecta para una escapada en Semana Santa: tiene un barrio español, es Patrimonio de la Humanidad y capital mundial de la pizza

Recorrerla es casi viajar en el tiempo, contemplando los diferentes edificios monumentales que se han levantado a lo largo de la historia de Nápoles. Algunos de ellos forman, junto con el resto de construcciones del centro histórico de la ciudad, uno de los cascos antiguos más grandes y ricos de Europa, tal y como señaló la Unesco en 1995 con motivo de su declaración de Patrimonio de la Humanidad.