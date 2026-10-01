Esta ciudad europea es perfecta para una escapada de fin de semana en otoño: un casco histórico declarado Patrimonio de la Humanidad, naturaleza desbordante y una agenda cultural repleta

Encajada entre imponentes cumbres guardianas y dividida en dos por el río Salzach, Salzburgo duplica su magnetismo en unas aguas que reflejan los primeros destellos del otoño alpino.

El fulgor estival empieza a despedirse de los valles austriacos para dar paso a una sinfonía melancólica, pero cargada de ritmo. Los tilos y castaños de parques y jardines se tiñen de ámbar y ocre mientras las primeras hojas despliegan una tupida alfombra dorada sobre las calles para vestirlas con sus mejores galas. Lejos de apagarse, la efervescencia cultural se dispara iniciando una metamorfosis estética y sensorial.

La belleza otoñal de Salzburgo / tsg_peakmotionfilms

Por qué el otoño es el mejor momento para descubrir la dimensión cultural de Salzburgo

La ciudad de Mozart se inunda de propuestas, invitando a descubrir sus encantos de una forma íntima y diferente entre las imponentes iglesias barrocas que salpican su casco histórico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace 30 años. Nada supera el placer de perderse sin prisa por la pintoresca Getreidegasse, cuyos letreros de hierro forjado cuelgan sobre fachadas con solera pintadas en tonos pastel.

El entramado medieval junto a los jardines del Palacio de Mirabell, un tesoro paisajístico del siglo XVII por su diseño simétrico y sus imponentes estatuas mitológicas, son algunos de los fabulosos escenarios donde disfrutar de esta época del año. Marcos perfectos en los que se suceden conciertos de música contemporánea, costumbres populares, grandes espectáculos e interesantes museos bajo una icónica panorámica presenciada por la fortaleza de Hohensalzburg, que se alza tras las torres y tejados del Altstadt fundidos en el oro viejo autumnal.

Paseando por la cima del Kapuzinerberg / G. Breitegger / Tourismus Salzburg GmbH

Qué citas no te puedes perder este otoño en Salzburgo

Entre todas las propuestas atesoradas por este entorno, el universo de Sonrisas y Lágrimas (The Sound of Music) sigue cautivando a los visitantes. Además de buscar los escenarios de la familia von Trapp, el recién estrenado museo Sound of Music Salzburg, abierto hace unos días y hasta noviembre en las antiguas dependencias del palacio, en los jardines de Hellbrunn, es una parada indispensable.

Muy cerca de este emocionante espacio se encuentra el famoso Pabellón, la estructura acristalada donde se rodaron algunas de las escenas más famosas del filme. Además, hasta el 1 de noviembre, el Monatsschlössl de Hellbrunn acoge la exposición Edelweiß forever, dedicada a los paisajes, la música y los trajes de la región.

Kapitelplatz con vistas a la fortaleza de Hohensalzburg / Markus Kohlmayr/Tourismus Salzburg

Los amantes de la historia encontrarán una parada obligatoria en la Orangerie – Salzburg Panorama | Patrimonio Mundial, un espacio de reciente apertura que ocupa parte de los Jardines de Mirabell y propone descubrir la evolución de Salzburgo. Su gran protagonista es un monumental cuadro circular del artista Johann Michael Sattler, una espectacular obra que muestra la ciudad en el siglo XIX a 360 grados.

No obstante, la oportunidad idónea para descubrir todos estos lugares bajo una atmósfera inolvidable llega el 3 de octubre con la Larga Noche de los Museos, iniciativa con la cual las salas extienden su horario entre las 18:00 y las 24:00.

En una localidad tan musical, la agenda otoñal también conquista a melómanos, con el Festival Jazz & The City (15-18 de octubre, entrada gratuita), y a amantes de las marionetas, que pueden dejarse sorprender con el original Puppets Festival, encargado de reunir a cuatro importantes compañías europeas a finales de octubre para revalorizar esta artística tradición, inscrita en el Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en Austria.

Museo de Arte Moderno Mönchsberg / M. Kohlmayr/Tourismus Salzburg GmbH

El truco para disfrutar de la vida cultutral de Salzburgo

Para exprimir al máximo el viaje, la tarjeta Salzburg Card permite acceder a los principales museos y monumentos, además del uso ilimitado del transporte público y atractivos descuentos. La mejor llave para moverse bajo esas cúpulas turquesa que pinchan el cielo gris azulado propio de esta mágica estación acompasada por una dorada melodía.