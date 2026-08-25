La ciudad europea perfecta para mayores de 65 años está en las costas del mar del Norte: guarda una de las pinturas más famosas de la historia

Una de las ciudades más impresionantes y a su vez infravaloradas de todo el continente europeo la encontramos en las costas de los Países Bajos. Situada frente al Mar del Norte, a menos de 200 kilómetros de distancia de las costas británicas, la ciudad de La Haya supone uno de los destinos más interesantes no solo de la región de Holanda y el país neerlandés, sino de toda Europa, ofreciendo a los visitantes una experiencia repleta de historia y cultura.

Vista aérea de la ciudad de La Haya / Istock / yujie chen

Conocida por ser la sede del gobierno de los Países Bajos, la ciudad alberga tanto los organismos administrativos del país como embajadas extranjeras y las sedes de numerosas organizaciones internacionales como son la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La ciudad, que tiene una población algo superior al medio millón de habitantes y recibe los sobrenombres de “Ciudad Residencial” y “Ciudad de la Corte”, es también el hogar y lugar de trabajo de la familia real neerlandesa.

Una ciudad para conocer con calma

De dimensiones no demasiado grandes y un terreno llano, como prácticamente todo el territorio de los Países Bajos, La Haya se presenta como un destino para conocer de manera lenta y calmada. Llena de parques y zonas verdes, y con las aguas azules del Mar del Norte como telón de fondo, es una de esas ciudades en las que nos quedaríamos a vivir el resto de nuestros días.

Vredespaleis

Uno de los edificios más fotografiados de toda la ciudad, el Palacio de la Paz alberga en su interior las sedes de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. Construido entre 1907 y 1913 en un marcado estilo neorrenacentista, en su interior se pueden visitar (cuando está permitida la visita) diferentes salones – el gran salón de justicia, la sala japonesa, o los maravillosos jardines –, así como la impresionante colección de pinturas y esculturas que decoran los espacios.

El Palacio de la Paz / Chloe Christine

Binnenhof

Ubicado en el corazón de la parte más antigua de La Haya, este curioso conjunto de edificios alberga actualmente las dos cámaras del gobierno neerlandés. El edificio central del complejo es el Ridderzaal, o Salón de los Caballeros, el cual fue construido en el siglo XIII y guarda un estilo gótico. Considerada la sede parlamentaria en uso más antigua que hay en todo el mundo, en el ala norte de este conjunto arquitectónico se ubica la residencia oficial del Primer Ministro.

El Riddenzaal en el patio del Binnehof / Istock / Vladislav Zolotov

Mauritshuis

A escasa distancia de Binnenhof, el Mauritshuis es el museo más famoso de la ciudad. En su interior guarda la Galería Real de Pinturas, compuesta actualmente por cientos de pinturas de algunos de los pintores y artistas neerlandeses más famosos. Con obras de figuras tan importantes como Rembrandt o Paulus Potter, la pieza más destacada de toda la colección es la famosa pintura “La joven de la perla”, de Johannes Vermeer. Junto a ésta y otras obras de Vermeer, el museo también exhibe pinturas como “El jilguero” de Carel Fabritius, o “Lección de anatomía del Dr Nicolaes Tulp” de Rembrandt.

Palacio Noordeinde

Erigiéndose en la calle del mismo nombre, este palacio es una de las cuatro residencias oficiales de la familia real de los Países Bajos. Hogar de la realeza desde comienzos del siglo XVII, actualmente es la “oficina real” del rey Guillermo Alejandro. Si bien el interior del palacio no está abierto a las visitas, sí que se pueden visitar los jardines que lo rodean, los cuales son de acceso gratuito y guardan los antiguos establos reales.

El exterior del palacio Noordeinde / Istock / Sjo

Plein

Considerada una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, está presidida por una escultura en homenaje a Guillermo de Orange. La plaza está flanqueada por sus cuatro lados por árboles y edificios históricos, los cuales crean un curioso contraste con los de construcción más moderna. Tiene también una gran variedad de restaurantes y bares cuyas terrazas ofrecen un ambiente de lo más relajado en cualquier época del año. Por la noche, además, la plaza se convierte en el lugar con más ambiente, pues durante el año se organizan eventos, conciertos y espectáculos.

Vista de la noria frente a la playa / Fang Guo

Playa de Scheveningen

Ya sea con el tranvía o el autobús, desplazarse hasta la preciosa playa de La Haya es una de las mejores maneras de poner punto y final a un día descubriendo la ciudad. Con un arenal de arenas doradas que se extiende varios kilómetros, la playa cuenta también con un paseo marítimo perfecto para pasear y disfrutar de las tiendas, así como un muelle donde, además de tiendas, atracciones y restaurantes, destaca una enorme noria que tarda 20 minutos en dar una vuelta completa.